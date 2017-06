Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi löysi Haminasta varastetun asekaapin merestä aseineen päivineen — torstain takaa-ajoa edelsi mittava murtosarja Poliisi on löytänyt Haminasta torstaina varastetun asekaapin. Rikoskomisario Marko Heinonen kertoo, että asekaappi löydettiin merestä aseineen päivineen. Asekaapin jäljille päästiin poliisin esitutkinnan perusteella. Asekaappia etsittiin Haminan Hylksaaren lähivesistä poliisin ja Rajavartiolaitoksen voimin. Etsinnöissä oli mukana Rajavartiolaitoksen helikopteri ja sukeltajia sekä teknisiä laitteita. Heinosen mukaan tässä vaiheessa ei ole tiedossa tiesivätkö murtovarkaat asekaapista etukäteen. Asiaa selvitetään esitutkinnassa. Poliisin tiedossa 25 varkausrikosta Viiden nuoren haminalaismiehen epäillään syyllistyneen yhteensä noin 25 varkausrikokseen eri puolilla Haminaa. Rikoksia epäillään tapahtuneen Neuvottomassa, keskustassa ja Hylksaaren lähistöllä. Murtosarja päättyi taloon, josta asekaappi varastettiin. Poliisi esittää kaikkia epäiltyjä vangittavaksi. Kaikki epäillyt ovat noin 20-vuotiaita. Osalla on aiempaa rikostaustaa esimerkiksi omaisuus- ja väkivaltarikoksista. Vajaan vuorokauden kestänyt rikossarja alkoi Neuvottomasta puoliltaöin keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Neuvottomassa miehiä epäillään kymmenestä veneisiin kohdistuneesta varkausrikoksesta. Veneistä on otettu irtainta omaisuutta ja niitä on yritetty käynnistää. Neuvottomasta myös varastettiin suuri, noin 10-metrinen vene, joka myöhemmin löydettiin poltettuna Haminan Hylksaaresta. Venevarkauden ja tuhopolton osalta miehiä epäillään törkeästä varkaudesta ja törkeästä vahingonteosta. Hylksaaresta anastettiin kolme venettä lisää Neuvottomasta miesten epäillään siirtyneen Haminan keskustan alueelle. Keskustasta poliisin tietoon on tullut viisi varkausilmoitusta. Heinosen mukaan on hyvin todennäköistä, että miehet ovat murtautuneet esimerkiksi Rampsin veneasemalle Tervasaaressa. Rampsinkarista miesten epäillään siirtyneen Hylksaareen ja sen lähialueelle. Sieltä on kirjattu yhdeksän mökkeihin kohdistunutta varkausrikosta. Yhdestä omakotitalosta miehet varastivat asekaapin, jossa oli kymmenkunta metsästysasetta. Asutusta omakotitalosta varastettiin kymmenien tuhansien eurojen arvosta tavaraa, joten siltä osin miehiä epäillään törkeästä varkaudesta. Hylksaaren alueelta anastettiin myös kolme venettä. Niistä kaksi löydettiin Hylksaaren tuntumasta ja kolmatta miehet käyttivät pakoyrityksessään Pyhtäälle. Asekaappi liian painava takaa-ajoon Heinosen mukaan miesten jäljille päästiin, kun Hylksaaresta tuli ilmoitus palavasta veneestä. Rajavartiolaitoksen helikopteri ja partiovene löysivät kolme miehistä varastetusta veneestä Hylksaaren lähistöltä. Kolmikko lähti ajamaan karkuun. Jossain vaiheessa asekaappi oli pudotettu mereen. — Asekaappi on painava, suurin piirtein 200 kiloa. Takaa-ajosta olisi tullut lyhyt, jos kaappi olisi ollut mukana. Kolmikko ajoi lopulta rantaan Pyhtään Lököressä, josta heidät löydettiin piileskelemästä saunarakennuksesta. Myös saunaan he olivat menneet luvatta. Lököressä poliisi, Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat järjestivät mittavat etsinnät misten löytämiseksi. Paikalle hälytettiin henkilöstöä myös Etelä-Karjalasta. Heinonen kertoo, että veneestä ja miesten hallusta löytyi anastettua omaisuutta. Miehet olivat varastaneet muun muassa elektroniikkaa, elintarvikkeita ja juomia. Neljäs mies otettiin kiinni Haminan Vilniemestä ja viides noudettiin kotoaan perjantaina. Heinosen mukaan miehet eivät olleet kiinniottohetkellä päihtyneitä. Kaikki tapaukset tuskin poliisin tiedossa Poliisi toivoo edelleen havaintoja lähes vuorokauden kestäneestä tapahtumasarjasta. Heinosen mukaan on todennäköistä, että kaikki rikokset eivät vielä ole tulleet poliisin tietoon. Varkausrikokset ovat todennäköisesti rajoittuneet Neuvottoman ja Vimpasaaren väliselle alueelle Haminassa. Takaisin saadun omaisuuden inventointi on edelleen kesken. — Asianomistajille on aiheutettu paljon murhetta kesän aluksi, Heinonen toteaa. Yleisöltä on tullut runsaasti havaintoja ja vihjeitä viisikon liikkeistä. Havainnoista voi edelleen ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 447 9574. Lue koko uutinen:

