Etelä-Saimaa: Piirakkaa pöytään Starboxin tapaan — raparperia, kasviksia, iltapalaa Kesällä ulkosalla juotavan kahvin kanssa maistuu piirakka. Starboxin bloggaajat ovat äskettäin julkaisseet useita reseptejä. Gluteenittomia piirakoita valmistava Willa Sarkko -blogin pitäjä pehmentää raparperin voimakasta makua kermaviilillä ja vaniljarahkalla. Iltapalapiirakassaan hän hyödyntää jääkaapista löytyviä aineksia. Kolmekerroksiseen piirakkaan tulee esimerkiksi makeaa chilikastiketta, meetvurstia ja Aura-juustoa. Keskelle voi askarrella taikinasta ruusun. Jannen keittiössä -blogin Janne Kujala listaa harrastaa kesäisin sekä suolaisia että makeita piirakoita. Hän avaa pelin kasvispiirakalla, jonka täytteenä on muun muassa paprikaa, aurinkokuivattuja tomaatteja ja turkkilaista jogurttia. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

