Etelä-Saimaa: Paikallisbusseissa voi pian maksaa mobiilisovelluksella Lappeenrannan paikallisbusseissa voi jatkossa maksaa käteisen ja matkakortin lisäksi älypuhelinsovelluksella. Käyttöön on tulossa kaksi sovellusta, jotka tekevät Semel Oy ja iQ Payments. — Kehitys on nopeaa, joten emme halua sitoutua vain yhteen palveluntuottajaan. Tavoite on, että tulevaisuudessa yhden ja saman sovelluksen kautta voi ostaa lipun bussin lisäksi vaikkapa junaan, kaupungin joukkoliikennepäällikkö Olli Hirvonen sanoo. Alun perin lippusovellus oli tarkoitus ottaa käyttöön kevään aikana, mutta palveluntuottajan yrityskaupan vuoksi aikataulu viivästyi. Hirvonen arvioi, että mobiilimaksaminen saadaan käyttöön kesän loppuun mennessä. Kaupungin ja palveluntarjoajien sopimukseen on kirjattu kohta, jonka mukaan mobiililipun tulee aina olla edullisempi kuin senhetkisen kertalipun hinta. Reittien ja aikataulujen hakemiseen on jo käytössä useita palveluita. Ne ovat käytössä mobiilisovelluksina ja suoraan verkkosivuilla toimivina versioina. Lappeenrannan bussit -sovellus on kaupungin oma palvelu. Kaupungin jakamalla avoimella datalla taas toimivat Digitransit- ja Moovit-palvelut. Kokeiluversiona on käytössä sovellus, joka näyttää bussien ajantasaisen liikkeen kartalla. Avoimella tiedon jakamisella kaupunki haluaa antaa mahdollisuuden ulkopuolisille sovellusten kehittäjille. Näin mahdollistetaan eri järjestelmien yhtenäistäminen. Esimerkiksi Moovit-palvelussa on mukana jo 13 suomalaista kaupunkia ja lukuisia maita. Uudet palvelut eivät merkitse vanhoista luopumista. Waltti-matkakortti ja käteinen tulevat yhä säilymään maksutapoina. Myös paperisia aikatauluja saa vastaisuudessakin, Hirvonen lupaa. Lue koko uutinen:

