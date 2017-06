Uutinen

Etelä-Saimaa: Mattsonin tontilla rakennetaan kenties jo syksyllä — tontti on ollut tyhjillään yli kymmenen vuotta Lappeenrannan kaupunkikuva täydentyy ensi syksynä. Koulukatu 25:ssä, Raatimiehenkadun kulmassa olevalle tontille kohoaa viisikerroksinen asuinkerrostalo. — Asunto-osakeyhtiö Lappeenrannan Arkadin rakentaminen kyseiselle tontille alkaa tämänhetkisen arvion mukaan tulevana syksynä. Taloa käydään rakentamaan sitä mukaa, kun resurssia vapautuu muista rakennustöistä, kertoo Jouni Pohjolainen, rakennusliike Evälahden toimitusjohtaja. Taloon on suunnitteilla 34 asuntoa. Asukkaiden käyttöön rakennetaan myös parkkihalli maan alle, hän kertoo. — Varauksia on jo. Niin kutsuttu Mattsonin tontti on ollut tyhjillään vuodesta 2006. Sen omistus siirtyi Evälahdelle tämän vuosikymmenen alkupuolella. Kaupungin rakennuslautakunta myönsi rakennusluvan asunto-osakeyhtiö Arkadin rakentamiseksi toukokuun lopussa. Rakennustöitä ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin poikkeamislupa on saanut lainvoiman. Toinen tyhjä tontti Technopoliksen takana Evälahti omistaa myös toisen pitkään tyhjillään olleen tontin Lappeenrannan keskustassa, Villimiehenkatu 10:n vieressä, Technopoliksen ja kaupunginkirjaston takana. — Kyseistä tonttia on käytetty tilapäisenä varastona keskustan rakennuskohteita rakentaessa. City-työmaa valmistuu alkusyksyllä, ja sen jälkeen siivoamme tontin takaisin sorapinnalle, Pohjolainen kertoo. Tontille saa rakentaa viisikerroksiset asuin-liiketalot. Suunnitelmia on olemassa, Pohjolainen sanoo, mutta ei avaa niitä tarkemmin. — Meillä on kuitenkin mahdollisuus aloittaa rakentaminen nopeastikin, kunhan löytyy sopiva konsepti. Evälahti havitteli keväällä myös viereistä, Villimiehenkadun ja Lappeenkadun risteyksessä olevaa tonttia, joka on nyt parkkipaikkana. Kaupunki päätti kuitenkin kilpailuttaa jo sille myytäväksi ehdotetun tontin uudestaan. — Se kiinnosti meitä sijaintinsa takia. Näiden vierekkäisten tonttien kehittämisellä ei välttämättä kuitenkaan ollut korrelaatiota keskenään. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/11/Mattsonin%20tontilla%20rakennetaan%20kenties%20jo%20syksyll%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89tontti%20on%20ollut%20tyhjill%C3%A4%C3%A4n%20yli%20kymmenen%20vuotta/2017122351086/4