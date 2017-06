Uutinen

Etelä-Saimaa: Lintu-Antti lensi puulinnuillaan pohjoiseen — ja samalle seinälle Mandelan kanssa Valkotukkainen lintumies on pitkästä aikaa Lappeenrannassa. Hän nojautuu tuolissaan taaksepäin, siristää silmiään ja alkaa lausua. Nautinnollisesti ja tunteella. — ”Tien laidassa piru seuras jätkää, kantaen kainalossaan narunpätkää. ”Mies, itsesi hirtä, hirtä”, se ilkkui. Tulenvihreät salamat vain silminä vilkkui. Mies ottikin narun — ja hirtti pirun honkaan. Voi, miten aurinkoinen maailma onkaan!” Tuntemattoman sepittäjän runo on kuin Lintu-Antin, virallisemmin Antti Turkian, oma elämänasenne. Harvinainen arvonimi Turkia sai viime maaliskuussa melkoisen kunnianosoituksen. Presidentti Sauli Niinistö myönsi hänelle käsityöneuvoksen arvonimen. Vuodesta 1977 käytössä ollut arvonimi on annettu kaikkiaan 15 henkilölle. Tuore neuvos on 30 000 puista tulilintua kattavan parven isä. Idea kylvettiin hänen mieleensä jo lapsuudenkodissa, Lappeenrannan Muukossa. — Sotainvalidi Aatos Partanen antoi vuolemansa linnun äidilleni kerran meillä käydessään. Äiti ripusti linnun ikkunaan, kutsui minut katsomaan ja sanoi, että jos siekin oppisit tuommoisia tekemään, kun olet niin taitava käsistäsi. Idea iti vuosia. — Kolme vuosikymmentä myöhemmin istuskelin lintu kourassani Kemijoen rannassa ja katselin, että tuo on jo sen näköinen, että siitä voisi joku jotain maksaakin. Tietokoneita — ei ikinä Turkia asui Lappeenrannassa nelikymppiseksi. Kaikki oli hyvin. Oli koti, vakaa työ terästeollisuusfirman pomomiehenä, satakunta alaista, 22 vuotta kestänyt avioliitto ja kolme poikaa. — Minusta oli kuitenkin tuntunut jo kauan, että elämällä on jotain antamatta. Jotain suurempaa, jota en olisi voinut silloisessa elämässäni kokea. Sitten Turkian työpaikkaa ryhdyttiin modernisoimaan. Tietokoneita — ei ikinä! Niihin rakkineisiin en halua tutustua, ajatteli mies. Käsillään tekijä, luokkahitsari ja entinen kyläseppä päätti aloittaa omat pirunhirttäjäisensä. Eikä häntä edelleenkään kannata tavoitella sähköpostilla. Eräänä päivänä 1980-luvulla Turkian puhelin soi. Puhelu tuli kemiläiseltä konepajalta. Tuletko meille toimitusjohtajaksi, soittaja kysyi. No hitto, miksei, Turkia tuumasi. Vaimo ei halunnut pohjoiseen. — Erosimme kaikessa sovussa. Vaimo ja pojat jäivät Lappeenrantaan. Olimme olleet niin kauan naimisissa, että olisi ollut tyhmyyttä käydä riitelemään. Pojat asuvat edelleen Lappeenrannassa. — Olen juuri heidän luonaan käymässä. Turkia muutti Kemiin. Puulintu alkoi tuntua valmiilta, mutta muuten taivas ei pusikkoisessa kaupungissa valjennut. Ei siellä ollut edes kunnon havupuita. Turkia muutti Rovaniemelle — mutta sekään ei ollut tarpeeksi ylhäällä. Erämiehen veri veti pohjoisemmas. — Olin jo kauan haaveillut omasta paikasta, joka olisi pois teiden ääreltä ja jossa voisin tehdä avotulella turisteille ruokaa. Moitalampi ja noita Saariselän Moitalammella kävellessään Turkia huomasi hyvän oloisen maapalan, kohtuullisen hiihto- ja kävelymatkan päässä tunturihotellista. Hän vuokrasi maan Metsähallitukselta, alkoi rakentaa kotaravintolaa ja risti sen Kuukkelilammeksi. Ruoka — etenkin loistelohi ja poronkyljykset — lintujen veistely ja juttujen kertoilu kasvattivat Kuukkelilammesta suositun turistikohteen. Parhaimmillaan siellä kävi jopa 500 ihmistä päivittäin. Paikassa oli myös jotain mystistä. Turkia oli nähnyt läheisellä autiotuvalla pitkään hameeseen ja korkokenkiin pukeutuneen naisen. Kenties noidan. — Kyselin saamelaisilta Moitalammen moita-sanan tarkoitusta, ja he kertoivat, että se tarkoittaa noitaa. Ajattelin, että ilmankos! Myöhemmin selvisi, että moita tarkoittaa poroa. Samoin se, että noitanainen oli lihaa ja verta. Hänen ja lintumiehen ensikohtaamisesta ei heti sen suurempia siinnyt, mutta vuosia myöhemmin leimahti. Turkia oli puukko-ostoksilla Rovaniemen legendaarisessa ravintola Pohjanhovissa, ja samaan aikaan sen parketilla tanssi tutun oloinen noitanainen. Turkia tarjosi tälle kyydin kotiin. — Olin jo lähdössä hänen pihaltaan, kun huomasin että hänen hansikkaansa olivat jääneet autoon. Päätin palauttaa ne, ja se reissu on vieläkin kesken. Mutta sen jälkeen ne hansikkaat katosivat. Ihan utopistisella tavalla. Ne olivat kai tehtävänsä tehneet. Turkia meni Outinsa kanssa naimisiin elokuussa 1997. Kuten jutunkertoja asian ilmaisee: kun metsästää, kalastaa ja rakastaa, niin jossain vaiheessa onnistaa. Metsästys tosin on menneen talven lumia. — Vanhemmiten sitä muuttuu niin helläluontoiseksi ettei voi tappaa mitään. Pankkiirien juhlista ja parlamentin puhemiehen luo Jo vain joku voisi noista linnuista jo jotain maksaakin, sanottaisiin Lapissa. Puulintujen veistäminen on lennättänyt Turkiaa satoihin tilaisuuksiin ympäri Suomea ja maailmaa. Hän on esiintynyt esimerkiksi poliisien juhlassa Helsingin Kaapelitehtaalla, vientiteollisuuskemuissa Kalastajatorpalla ja maailmanlaajuisissa pankkiirijuhlissa Hartwall-areenalla. — Hartwall-areenalla pidettiin hulppeat juhlat miljoonannen Nokian kännykän kunniaksi. Tekojään alta pilkittiin eläviä kaloja. Yhden linnun veistäminen vie puolisen tuntia. Nopeampi tahti ei ole hyvä, sillä näitä pitää tehdä ihmisille jutellen, Turkia sanoo. Hänen varsinainen elämäntyönsä onkin jutunkerronta. — Jutut pitää katsoa kuulijoiden mukaan, papeille ja pultsareille ei voi kertoa samoja. Eräässä tilaisuudessa Turkia tapasi Uuden-Seelannin parlamentin puhemiehen. — Kerroin, että suunnittelemme Outin kanssa matkaa Australiaan. Puhemies sanoi, että älkää nyt sinne, tulkaa Uuteen-Seelantiin, niin saatte asua meillä. Ja kas: ei aikaakaan kun Turkiat huomasivat olevansa Uuden-Seelannin parlamentin puhemiehen juhla-asunnossa. — Asuimme siellä kaksi viikkoa. Siellä oli upeita saleja, joiden seinillä oli kuvia Nelson Mandelasta ja kuningatar Elisabetista. Ja siinä vieressä oli kuva minusta lintuja vuolemassa. Tyhmien kanssa on turha veljeillä Millaisia latuja elämä olisi kulkenut, jos Turkia olisi jäänyt Lappeenrantaan? Mistäs sen tietää. Mutta sen kyllä tuntee, jos elämällä on vielä jotain tarjottavaa, hän sanoo. — Pitää olla rehellinen itselleen, jäljittelemättä muita, ja ajatella tarkkaan omat resurssinsa ja ideansa, joita haluaa kehittää. Jos sellaista ei löydy, niin on parempi pysyä lestissään. Samat neuvot toimivat myös elannon hankkimiseen tai vaikka matkailutuotteen kehittämiseen. Oppia kannattaa ottaa, mutta omasta pitää tehdä parempi. Jäljittelemällä ei voita mitään. — Ja tyhmien ihmisten kanssa on turha veljeillä. Siinä vain polttaa itsensä tyhjiin. Turkia oli oman oppi-isänsä Aatos Partasen kanssa niin hyvissä väleissä, että tämä testamenttasi lintumiehelle työkalunsakin. Hän veistelee niillä edelleen. Turkia haluaa lahjoittaa osan uusien Suomi100-lintujensa tuotoista sotaveteraaneille. — Sain idean veteraanilta. Olisi oikein antaa heille jotain takaisin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/11/Lintu-Antti%20lensi%20puulinnuillaan%20pohjoiseen%20%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%20ja%20samalle%20sein%C3%A4lle%20Mandelan%20kanssa/2017122343709/4