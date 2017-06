Uutinen

Etelä-Saimaa: LUM:n Neuvonen, Kuikka ja Partanen kävelivät SM-mitaleille maantiellä Lappeenrannan Urheilu-Miesten urheilijoiden panos oli vahva maantiekävelyn SM-kilpailuissa Laitilassa. Elisa Neuvonen johti naisten 20 kilometrin kisaa alusta loppuun ja voitti Suomen mestaruuden ajalla 1.36.27. LUM otti kisassa kaksoisvoiton, kun SM-hopeaa nappasi Tiia Kuikka ajalla 1.46.31.Viiden viikon harjoitusleiri kevättalvella Britanniassa auttoi Neuvosta nousemaan uudelle tasolle, minkä ansiosta MM-rajan 1.34.00 alitus on vaikuttanut täysin mahdolliselta.Tosin Laitilassa Neuvonen joutui kävelemään koko kisan yksin ilman vetoapua.— Kisan aloitus, ensimmäiset 10 kilometriä sujuivat hyvin, mutta yksin kun kävelee, ei uskalla koko ajan vetää aivan äärirajoilla. Nyt loppu tuli hyvin, mutta se on tavallaan huono juttu, Neuvonen viittasi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa siihen, että pitäisi pystyä kävelemään koko matka tasaisen kovaa.Neuvosella oli matkan varrella myös hieman ongelmia jalan hermotuksen kanssa.— Oli pakko välillä hieman hidastaa vauhtia, mutta kevät on ollut hieno. En olisi vielä syksyllä uskonut, että pystyn tällaisiin tuloksiin.Myös Aku Partasella oli ongelmia, jotka osaltaan painoivat olympiaurheilijan 30 kilometrillä SM-pronssille ajalla 2.15.10. Suomen mestaruuden voitti Aleksi Ojala, jonka aika 2.13.23 sinetöi hänen paikkansa Lontoon MM-kisoissa. Hopeaa sai Jarkko Kinnunen ajalla 2.14.09.MM-kisojen 50 kilometrille jo valitulla Partasen kroppaa vaivasi samankaltainen tehottomuus kuin Euroopan cupin kilpailussa Prodebradyssa.— Rintaranka ja selkä olivat jäykkänä. Se teki kävelystä työlästä. En saanut oikein sykettä nousemaan. Tuntui, että sydän olisi jaksanut enemmän, mutta kroppa, lähinnä jalat antoivat sellaisia merkkejä, etten halunnut väkisin rutistaa, Partanen sanoi tiedotteessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/11/LUM%3An%20Neuvonen%2C%20Kuikka%20ja%20Partanen%20k%C3%A4veliv%C3%A4t%20SM-mitaleille%20maantiell%C3%A4/2017122357073/4