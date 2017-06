Uutinen

Etelä-Saimaa: Jääkaappikierrättäjä Martti Hirvonen on kuollut: Korvenkylässä ihmetellään, mitä tapahtuu kiinteistölle Jääkaappien ja muiden kodinkoneiden kierrättäjänä tunnettu Martti Hirvonen on kuollut, kertoo paikallislehti Joutsenolainen. Hirvosen CBC Reuse Center ehti toimia Korvenkylässä Rauhantien varressa kymmenkunta vuotta. Paikallislehti Joutsenolaisen mukaan yrityksen omistaman kiinteistön epäsiisteys kuohuttaa kyläläisiä. Piha pullistelee autonrenkaita ja kodinkoneita. Kylällä pelätään, että Hirvosen kuoltua sotku jää veronmaksajien hoidettavaksi. Samalla ihmetellään, ettei Lappeenrannan kaupunki ole puuttunut epäsiisteyteen millään tavalla. Lehden haastattelema rakennustarkastaja vastaa kritiikkiin vetoamalla resurssipulaan. Ympäristötarkastaja Päivi Uski enteilee puolestaan kiinteistön tyhjentämisestä pitkää prosessia. — Ensimmäinen tehtävä on selvittää, kuka yrityksessä on toimivaltainen taho. Täytyy myös selvittää, onko yrityksellä realisoitavaa omaisuutta, jolla siivouskuluja voidaan kattaa. Firmahan omistaa tontin, mutta riittääkö sen arvo? Toiminta on kuitenkin ollut aika laajaa ja jätettä on paljon, Päivi Uski sanoo. Uski pitää mahdollisena, että tontin siivous kaatuu kaupungin niskaan, kuten kylällä pelätään. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/11/J%C3%A4%C3%A4kaappikierr%C3%A4tt%C3%A4j%C3%A4%20Martti%20Hirvonen%20on%20kuollut%3A%20Korvenkyl%C3%A4ss%C3%A4%20ihmetell%C3%A4%C3%A4n%2C%20mit%C3%A4%20tapahtuu%20kiinteist%C3%B6lle/2017522354923/4