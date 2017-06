Uutinen

Etelä-Saimaa: IPV:n kärki puree lujaa, toipuva Jussi Hurskainen pukee pian jokeriksi Miesten Superpesikseen nousseen Imatran Pallo-Veikkojen kärjen tiedettiin olevan terävä. Lauri Kaartokallio–Juuso Lattu–Miikka Matikka–Ville Liukku -nelikko on kuitenkin purrut vastustajiin jopa odotuksia lujemmin. — Kärkemme on tosi kova superin mittapuullakin. Kärjen jätkiemme vahvuudet ovat niin hyvät, että vastustajat eivät pääse niihin käsiksi, vaikka tietävät ne, pelinjohtaja Petri Tuuva toteaa. Kokenut Kaartokallio on nakuttanut 67 kärkilyöntiä hurjalla 83 prosentin teholla, eikä kutsu uran toiseen Itä–Länteen ole mahdottomuus. Kaartokalliota saattelee eteenpäin numero kaksi hihassaan superpesistulokas Lattu, joka on osoittanut pystyvänsä purkamaan ykköstilanteen laadukkaasti myös kovimmalla mahdollisella tasolla. — Olemme tienneet koko ajan, että Juusolla on mahdottomat uhat lyödä sitä palloa. Ulkopelaaja ei välttämättä näe hänestä, kummalle puolelle pallo tulee, mikä on yksi Juuson vahvuuksista. Viime kaudella seitsemän Itä—Lännen Pasi Kokkonen tuki Latun itseluottamusta vakuuttamalla, että vastaavilla lyönneillä hänellä ei tule olemaan mitään hätää superissakaan. Todisteiden valossa Kokkonen tiesi, mitä puhui. — Pitää muistaa, että Juuso on ensimmäistä vuottaan superissa tässä roolissa. Totta kai nuorelle jätkälle tulee välillä huonoja pelejä. Hänellä on kuitenkin kaikki eväät kasvaa huippuluokan kakkoseksi sisäpelissä. IPV:n juoksujuhlia on lietsonut lyöjäjokeri Lauri Rönkkö, joka on kotiuttanut nopeita etenijöitä häkellyttävän tehokkaasti. — Muiden pitää pystyä auttamaan häntä jatkossa paremmin. Lisää lujuutta on tulossa. IPV:n täksi kaudeksi Kiteen Pallosta hankkima Jussi Hurskainen sai torstaina lääkäriltä luvan alkaa lyödä palloa. Hurskainen nähdään IPV:n kokoonpanossa pian jokerina. Käsileikkauksestaan toipuva huippukoppari aiotaan ajaa sisään rauhassa, riskit välttäen. — Oli mahdottoman huonoa onnea, että näin isoon rooliin hankittu mies loukkaantuu ennen kauden alkua. Tuon tason miehiä ei kuitenkaan ole paljon missään. Lue koko uutinen:

