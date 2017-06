Uutinen

Etelä-Saimaa: Ei ikinä pahaa päivää — vuoden kylätoimijalla on plakkarissaan yli 400 hanketta Vuoden eteläkarjalainen kylätoimija on hankeneuvoja Markku-Pekka Antikainen, 54, Parikkalasta. Antikainen on ollut mukana Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin toiminnassa sen alusta eli vuodesta 1997 saakka. Takana on yli 400 Leader-hanketta. Savossa syntyneen miehen työhuoneen seinällä on positiivisia lauseita savolaesittain. Hän itse ei niitä tarvitse, mies kun ei ole pirun tiploomityö eli hapannuama. — Markku-Pekka on siitä ihmeellinen tyyppi, ettei hänellä ole pahaa päivää, toiminnanjohtaja Riitta Bagge todistaa. Antikainen kuvailee työtään verkon kutomiseksi. — Tehtäväni on saada ihmiset toimimaan kimpassa. Kyläsuunnitelmia on tehty 22 ja tusina kyläyhdistystä perustettu, jotta kylät ovat päässeet kiinni hankerahoihin. Kyläkatselmuksia on tehty liki parikymmentä, joista puolenkymmentä on jalostunut hankkeiksi. Leader-väki myös talkoilee kylillä keväisin ja syksyisin. — Kannetaan puita, raivataan vesakkoa, siivotaan rantoja, juodaan kahvia ja jutellaan, Antikainen tiivistää. Uusien teemojen nosto on Antikaisesta hauskaa. Hän muun muassa markkinoi aikanaan kotitalousvähennystä kyläilloissa. Antikaisen reviiriä on noin 60 kylätoimikuntaa tai -yhdistystä. Mikä työssä on parasta? — Ihmiset ja heidän eteensä tehtävä työ, vastaa hankeneuvoja. Vuoden kylätoimijan valitsee Etelä-Karjalan Kylät ry samaan aikaa vuoden kylän ja vuoden tiennäyttäjän kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/11/Ei%20ikin%C3%A4%20pahaa%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89vuoden%20kyl%C3%A4toimijalla%20on%20plakkarissaan%20yli%20400%20hanketta/2017122355319/4