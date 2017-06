Uutinen

Etelä-Saimaa: "Tappamisen perinne on vanhakantaista machokulttuuria" — kyyn saa siirrettyä haarakepin ja ämpärin avulla Moni suomalainen kohtaa tänäkin kesänä kyykäärmeen. Ihmisen tyypillinen ensireaktio on säikähdys, jota seuraa usein tarttuminen tappoaseeseen. Aivan turhaan, käärmeasiantuntija Urpo Koponen toteaa. — Käärmeet ovat hyödyllisiä, koska ne saalistavat tuhojyrsijöitä kuten myyriä ja rottia. Kyy hyökkää ihmisen kimppuun vain hätätilanteessa. Tappamisen perinne on vanhakantaista machokulttuuria, Koponen jyrähtää. Kyystä pääsee eroon yhtä tehokkaalla mutta pehmeämmällä keinolla. — Kyy liikkuu elämänsä aikana vain noin 1,5 kilometrin säteellä yhdyskunnastaan. Jos sen ottaa kiinni ja siirtää vähintään kahden kilometrin päähän, ei se enää koskaan palaa löytöpaikalle. Siirtämiseen ei tarvita erikoistyökaluja. Tarvitaan vain korkea ämpäri ja haarakeppi. Kepin haaralla vangitaan käärmeen niska, sen jälkeen ämpäri laitetaan käärmeen pään eteen. Kepillä työnnetään eläin sisälle ämpäriin, joka suljetaan kannella, johon on puhkaistu ilmareiät. Lue koko uutinen:

