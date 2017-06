Uutinen

Etelä-Saimaa: Taulujen peittämä talo — Iris ja Matti Masalinin kodissa näkyvät molempien rakkaat harrastukset Talon seinillä on lähes 200 taulua. On pieniä, isompia, koko seinän kokoisia ja suoraan seinälle maalattuja. Minne tahansa silmänsä kääntää, on edessä taidetta. Iris ja Matti Masalin asuvat vanhassa omakotitalossa Kotkan Sutelassa. Koti on asujiensa näköinen. Piha ja puutarha ovat Iris Masalinin valtakuntaa. Matti Masalin on perheen taiteilija. Ateljeessa syntyy maalauksia, joiden aiheena ovat yleensä meri ja laivat. Valtaosa kodin tauluista onkin hänen omaa tuotantoansa. Matti Masalin on harrastanut maalausta 1970-luvulta alkaen. Tuotteliain kausi alkoi sen jälkeen, kun hän pääsi eläkkeelle parikymmentä vuotta sitten. — Piirustus oli lempiaineeni jo koulussa. Muistan aina, kun tehtäväksi annettiin piirtää raketti. Meille tuli amerikkalaisia lehtiä, joista opin tuntemaan raketit, joita mielelläni piirtelin. Jopa niin hyvin, että opettaja kyseli, mistä tiedot ovat peräisin, hän naurahtaa. Maalauksissaan hän on keskittynyt pääasiassa mereen ja laivoihin. Toki vuosien varrelta löytyy muitakin aiheita, esimerkiksi maisemia, lentokoneita ja asetelmia. — Olin aikanaan seitsemän vuotta merellä, matruusina. Merelle ne maalauksetkin tuppaavat nykyään menemään. Maalauksia on ollut esillä erilaisissa näyttelyissä, viimeisin päättyi Kotkan Vellamon Tietokeskuksessa toukokuun puolessavälissä. Meripäivien aikaan tauluja voi ihastella Petterin Galleriassa. Koti on kuitenkin paikka, jossa tuotannosta saa kaikkein parhaan kuvan. — Pojantytär kerran kysyi, että kuinka monta itse tekemääni taulua täällä on. Aloimme laskea ja saimme määräksi 145. Lisäksi tulevat sitten kaikki muiden tekemät. Puutarha sydäntä lähellä Ateljeen nurkassa on taulujen keskellä yllättävä näky. Kaksi saavia, joissa pötköttää perunoita. Mistä ihmeestä tässä on kyse? — Tämä on kokeilu. Tarkoitus on esikasvattaa perunoita sisällä niin, että kun ne laitetaan maahan, ne ehtisivät valmiiksi jo juhannukseksi. Saa nähdä, kuinka käy, Iris Masalin naurahtaa. Puutarha ja sen kasvit ovatkin lähellä Iris Masalinin sydäntä. Pihalla kasvaa kesäisin niin kukkia kuin hyötykasvejakin. — On mukavaa seurata kasvien kasvua. Se on minulle tärkeää. Tontti on lämmin mutta kivipohjainen, joten kasvit on pitänyt valita maaperän mukaan. Monenlaista on kokeiltu, välillä paremmalla ja toisinaan huonommalla menestyksellä. — Välillä tuntuu, että enemmän on syöty vihreitä tomaatteja kuin punaisia, Matti Masalin virnistää. Kaksi taloa päällekäin Yksi ensimmäisiä töitä, joihin Iris Masalin ryhtyi, kun he muuttivat taloon kahden lapsensa kanssa vuonna 1976, oli 600 neliön kokoisen pihan myllertäminen. Edelliset asukkaat olivat perustaneet pihan omenapuineen ja marjapensaineen. Omenapuut on uusittu ja puutarha rakentunut sen jälkeen hiljalleen nykymuotoonsa. Talo on rakennettu vuonna 1938. Kaksi kivimiestä rakensi sen omille perheilleen. Silloinen rakennus oli hyvin erilainen kuin nykyinen. — Pinta-alaa oli silloin 76 neliötä. Nyt neliöt ovat kasvaneet noin sataan. Olemme laajentaneet taloa kaksi kertaa, Matti Masalin kertoo. Taloa on laitettu muutenkin uuteen uskoon. Vanhan rakennuksen ulkopuolelle on tehty uusi runko ja sokkeli, joten kokonaisuudessa on tavallaan kaksi taloa päällekkäin. Uusiksi on laitettu myös lattiat. Ei aivan kuten oppikirjoissa — Vanhat olivat niin kuopalla, että siellä olisi voinut laskea mäkeä, Matti Masalin kertoo. Aina kaikki ei ole mennyt aivan kuten oppikirjoissa. Lattiat rakennettiin sateisena kesänä, eikä pariskunta ymmärtänyt antaa lattialautojen kuivaa pitkälle talveen ennen lakkausta. Niinpä lautojen kuivuessa raot suurenivat. Silmä on kuitenkin jo tottunut niihin. — Raot ovat siellä tänäkin päivänä, Iris Masalin toteaa. Sisäsauna on kätevämpi Talossa on nykymuodossaan neljä huonetta, keittiö ja sauna. Vanhassa osassa sijaitsevat keittiö, olohuone, makuuhuone ja työhuone. Ensimmäinen laajennus oli talon silloisten ulkoportaiden ympärille rakennettu veranta. Se palvelee nykyisin eteisenä, josta on kulku toiseen laajennusosaan. Se toimii ateljeena. — Ateljeen vieressä oli vielä viime kesänä pieni huone. Sitten purimme väliseinän, niin saimme yhden avaran tilan. Laajennusosa suunniteltiin alunperinkin niin, että väliseinän voi purkaa, Iris Masalin kertoo. Myös sauna on rakennettu laajennusosaan alkuperäisen talon ulkopuolelle. Kun Masalinit muuttivat, oli talossa vain ulkosauna. Se on purettu sittemmin pois. — Muistan erään talvipäivän, kun lapset olivat pieniä. Kynnykset olivat jäässä. He vaan totesivat, että onpa ihanaa, kun on oma sauna, Matti Masalin muistelee. — Olihan se ulkosaunakin mukava, mutta sisäsauna on kyllä kätevämpi, Iris Masalin lisää. Molemmilla omat lempipaikat Huoneiden järjestystä on muutettu moneen kertaan vuosien varrella. Kun lapset muuttivat omilleen, taide valtasi lisää tilaa. Sisustusta ei ole mietitty sen kummemmin, vaan kokonaisuus on rakentunut vuosien varrella, Iris Masalin toteaa. Molemmilla on omat lempipaikkansa kodissa. Iris Masalin viihtyy makuuhuoneen nurkkauksessa, jossa ovat avarat ja valoisat ikkunat ja mukava nojatuoli. — Siinä on mukavaa lukea ja katsella pilviä. Matti Masalinin suosikkipaikka on ateljee. Paras aika maalata on illalla, kun ympärillä ei ole häiriötekijöitä. — Maalatessa täytyy olla rauha ja oikea mielentila, joka vie mennessään. Jos sellainen löytyy, voi työ kestää pitkälle yöhön. Lue koko uutinen:

