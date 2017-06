Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaarella poistetaan 115 vuotta vallinnut puute Etelä-Karjalan vuoden kyläksi valittu Taipalsaaren kirkonkylä on kärsinyt yhdestä pikku puutteesta. Vaikka kylä on vireä ja ihmiset liikkuvat vilkkaasti etenkin kesäisin, toritoiminta ei ole päässyt kunnolla vauhtiin. Pulaa ei ole myyjistä tai asiakkaista, vaan itsestään torialueesta. Vakiintunutta asiallista toripaikkaa ei kirkonkylästä ole löytynyt. Tilanne on nyt vihdoin korjautumassa, sillä kunta siirtää lähiaikoina pysäköidyt linja-autot erilliseen taskuun. Tällöin nykyinen linja-autojen kääntöpaikka vapautuu muuhun käyttöön. — Torin rakentamisessa päästään eteenpäin. Se onkin ollut mietinnässä jo 115 vuotta, Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman totesi Avoimet kylät -tapahtumassa lauantaina. Lue koko uutinen:

