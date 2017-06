Uutinen

Etelä-Saimaa: Sama työtehtävä, eri tienesti: Tulot ja urakehitys laahaavat määräaikaisilla — työnantajat pitävät merkkinä vähemmistä kyvyistä Määräaikaisissa työsuhteissa olevien ura- ja palkkakehitys laahaa vakituisten työntekijöiden perässä. Tämä selviää Palkansaajien tutkimuslaitoksen uudesta tutkimuksesta. Kaakkois-Suomessa palkansaajista noin joka kuudes on määräaikaisessa työsuhteessa. Pitkällä aikavälillä määräaikaisten palkkatulot saattavat jäädä jopa 15 prosenttia vakituisten tuloista. Syynä ovat pienemmät palkat sekä määräaikaisuuksien väliin jäävät työttömyysjaksot. Myös urakehitys on heikompaa. Määräaikaiset pääsevät harvemmin työnantajan maksamiin henkilöstökoulutuksiin, ja kehittymismahdollisuudet ovat vähäisempiä. Etenkin henkilöstökoulutuksilla on havaittu olevan myönteinen vaikutus tulevaan palkkakehitykseen. Viitteitä on myös siitä, että työnantajat pitävät aikaisempaa työskentelyä määräaikaisissa suhteissa merkkinä vähemmästä kyvykkyydestä. Määräaikaiset tuovat työnantajille liikkumavaraa Määräaikaisia työsuhteita solmitaan paljon etenkin opetus- ja hoitoalalla. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) henkilötyövuosista tehdään määräaikaisissa työsuhteissa noin 20 prosenttia. Työntekijöitä on noin 5 000. Tärkein syy määräaikaisiin suhteisiin on Eksoten mukaan sijaisten suuri tarve. Lähes 90 prosenttia työntekijöistä on naisia, joten sijaisia tarvitaan varsinkin äitiyslomien sekä hoito- ja perhevapaiden paikkaamiseen. Vuosilomat ja sairastumiset aiheuttavat myös tarvetta määräaikaisille. — Vakaassa tilanteessa on tietysti kaikkien etu, että pidämme työntekijät vakituisina. Muutostilanteissa määräaikaiset kuitenkin antavat liikkumavaraa, Eksoten henkilöstön kehittämispäällikkö Suvi Tolonen sanoo. Kahtena viime vuotena määräaikaisten osuus Eksotella on laskenut. Tolosen mukaan pitkään määräaikaisuuksia tehneitä on vakinaistettu, kun paikkoja on auennut. Lisäksi määräaikaiset on otettu mukaan sisäisiin hakuihin ja heille on tarjottu henkilöstökoulutuksia. — Viime vuosina olemme pyrkineet ennakoimaan. Olemme katsoneet listoja pitkään määräaikaisuuksia tehneistä sekä pesteistä, joihin tarvitsemme vakinaisia esimerkiksi eläköitymisen myötä. Aikaisemmin tällaisia henkilöitä toivat esiin pääluottamusmiehet, Tolonen kertoo. Naisten osuus korkea Julkisella sektorilla määräaikaisuudet ovat yksityistä yleisempiä. Tämä on osasyy siihen, että naisten osuus määräaikaisista työntekijöistä on korkea, 60 prosenttia. Valtaosa työntekijöistä tekee määräaikaisuuksia pakon sanelemana, kun vakituista työtä ei ole tarjolla. Osalle määräaikaisuudet ovat kuitenkin haluttuja niiden tuoman vapauden vuoksi. Omasta tahdostaan määräaikaisia töitä tekevät etenkin nuoret ja opiskelijat. Yli 15 vuotta määräaikaisuuksia Lappeenrantalainen Mia Maunu on tehnyt koko uransa pelkkiä määräaikaisia työsuhteita, vaikka on halunnut vakituisen työn. Määräaikaisia suhteita on ollut yli 15 vuoden ajan. Eniten määräaikaiset pestit hankaloittavat tulevaisuuden suunnittelua. — Aikaisemmin pidin lomia työsuhteiden aikana, mutta viime vuosina olen ottanut lomat rahana. Toki olisin loman tarpeessa työputken aikana, mutta ei niitä ole viitsinyt pitää, kun jatkosta ei ole ollut tietoa, Maunu sanoo. Lue koko uutinen:

