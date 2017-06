Uutinen

Etelä-Saimaa: Rallisensaatio on maineensa väärti — 16-vuotias Kalle Rovanperä omaa luokkaansa Etelä-Karjalan soralla Vasta 16-vuotias rallilahjakkuus Kalle Rovanperä näytti muille kuljettajille perävaloja Kouvolan SM-rallissa lauantaina. Pitkälti Luumäen ja Savitaipaleen soralla ajettu SM-osakilpailu oli Rovanperälle toinen, ja niin oli voittokin. Edellinen ykkössija tässä sarjassa tuli talvella Mikkelissä. Lauantaina kisan nopeimmasta ei jäänyt pienintäkään epäselvyyttä. Rovanperä kiri kartanlukijansa Risto Pietiläisen kanssa peräti 27,7 sekunnin eron kakkoseksi ajaneeseen Juuso Nordgreniin. Kuumimmillaan nuorukaisen Skodan nopeusmittari näytti 194,7 km/h. Latvian ja Italian rallisarjoissa kilpaileva Rovanperä ajoi Kouvolan O.K. Auto -rallin Toni Gardemeisterin tiimin Skoda Fabia R5:lla. Ilmiömäisistä kuljettajankyvyistään huolimatta vaatimaton Rovanperä tuumaili lauantaina maalissa, että silloin painetaan täysillä, kun kisa on käynnissä. — Kaasu painetaan pohjaan pätkän alussa. Sitten vasta hellitetään, kun pätkä on ohi. Tuntuuko siltä, että todelliset vastukset ovat käyneet vähiin? — Totta kai kisassa on aina vastuksia. Kyllä nämä muutkin pojat kovaa ajavat. Lauantain rupeama oli joka tapauksessa kaikin puolin onnistunut, myönsi kuljettaja. — Olihan tämä lähes täydellinen päivä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/10/Rallisensaatio%20on%20maineensa%20v%C3%A4%C3%A4rti%20%E2%80%94%2016-vuotias%20Kalle%20Rovanper%C3%A4%20omaa%20luokkaansa%20Etel%C3%A4-Karjalan%20soralla/2017522354919/4