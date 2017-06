Uutinen

Etelä-Saimaa: Röytty ja Saimaa koristavat Etelä-Karjalan vuoden kylää Taipalsaaren kirkonkylä on vuoden kylä Etelä-Karjalassa. Nimitys julkaistiin lauantain Avoimet Kylät -tapahtumassa Röytyn kotiseututalossa. Valinnan tehnyt Etelä-Karjalan kylät luonnehtii Taipalsaaren kirkonkylää varsin aktiiviseksi toimijaksi. Perinteisiä tapahtumia ovat muun muassa kansallispukupäivä, kevään siivoustalkoot, juhannuskokko ja uuden vuoden ilotulitus yhteistyössä nuorisoseuran kanssa. Kylässä asuu valitsijaraadin mukaan ennakkoluulottomia, aktiivisia ja uskaliaita ihmisiä, jotka haluavat panostaa oman kylänsä viihtyvyyden parantamiseen. Maantieteellisesti Taipalsaaren kirkonkylälle leimallisia ovat Saimaan ja Lappeenrannan läheisyys. Saimaa ulottuu aivan kirkonkylän ytimeen asti, ja tie Lappeenrannasta kulkee pitkin järvikannaksia. Monet kylän asukkaista työskentelevät Lappeenrannassa, ja toisaalta kaupungista käsin käydään töissä Taipalsaaren kirkonkylässä. Perinnemaisemassa keskeisellä paikalla on vuonna 1754 valmistunut Taipalsaaren kirkko, joka on Suomen vanhimpia puukirkkoja. Röytyn kotiseututalosta puolestaan on ensimmäinen maininta jo vuodelta 1680. Seurantalo Väinölä ja vanha kunnantupa ovat molemmat 1800-luvulta. Kylässä toimii laaja kirjo erilaisia yrityksiä. Kyläyhdistys on palkannut kylätalkkarin, jonka palveluja myydään kyläläisille. Lisäksi kylätalkkari tekee kylän omia töitä, kuten Röytyn kotiseututalon huoltoa. Etelä-Karjalan vuoden kylä osallistuu myöhemmin tänä vuonna valtakunnalliseen Vuoden kylän valintaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/10/R%C3%B6ytty%20ja%20Saimaa%20koristavat%20Etel%C3%A4-Karjalan%20vuoden%20kyl%C3%A4%C3%A4/2017122346925/4