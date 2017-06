Uutinen

Etelä-Saimaa: Pyörävaras kähveltää arvokkaan harrastepyörän myytäväksi netissä Lappeenrannan Parkkarilassa asuvaa Harri Haavistoa odotti torstaina töihin lähtiessä ikävä yllätys. Talon päädyssä oleva varaston ovi ammotti aukinaisena, ja sisältä oli kadonnut pari vuotta vanha maantiepyörä. Kaksi viikkoa aikaisemmin varastettiin pyörä muutaman talon päässä asuvalta naapurilta. Muut kadun asukkaat kertovat, että asuntojen ja autojen ovia on käyty kokeilemassa useina päivinä. — Vähän vaikuttaisi siltä, että etukäteen on käyty katsomassa missä mitäkin on. Varkaalle on kelvannut vain pyörät, vaikka muutakin arvotavaraa olisi ollut varastettavissa, Haavisto kertoo. Yleensä murtovarkaat vievät monta pyörää Lappeenrannan poliisi saa pyöräilykauden aikana ilmoituksia varkauksista lähes päivittäin. Varkaudet voi jakaa karkeasti kahteen luokkaan. — Kesäiltoina on paljon tapauksia, jossa humalainen varastaa pyörän muutaman kadunkulman matkalle ja hylkää sen sitten. Toiseksi on varkaudet, joita tehdään myyntitarkoituksessa. Näillä varkauksilla rahoitetaan usein huumeidenkäyttöä, rikoskomisario Teemu Liikkanen Lappeenrannan poliisista kertoo. Haaviston murretun oven tapausta Liikkanen pitää poikkeuksellisena. Ennalta suunnitelluissa varkauksissa pyöriä viedään yleensä suuri määrä esimerkiksi kerrostalon pyörävarastosta. Jo seuraavana päivänä pyörät viedään pakettiautolla toiseen kaupunkiin tai laivalla ulkomaille. Tekijöinä ovat usein ulkomaalaiset rikolliset. Valtakunnallisesti pyörävarkauksien määrä on noussut jo kymmenen vuoden ajan. Viime vuonna viranomaisten tietoon tuli noin 23 000 tapausta. Pyörävarkauksia tilastoivan Finanssialan keskusliiton turvallisuusasiantuntija Aku Pänkkänen arvioi, että todellinen anastusten määrä on yli kaksi kertaa suurempi. Varastettua kannattaa etsiä myyntisivustoilta Varkauksissa näkyy, että pyöriin laitetaan entistä enemmän rahaa. Poliisille ilmoitetaan tämän tästä pyöristä, jotka ovat useiden tuhansien eurojen arvoisia. Varkaat haluavat etenkin harrastepyöriä, kuten maasto- ja maantiepyöriä. Valtaosa Suomeen jäävistä pyöristä päätyy netin myyntipalstoille. Ennen myyntiä pyörä saatetaan maalata uudestaan tai vaihtaa jokin osa. Poliisi pyrkii seuraamaan myyntisivustoja, mutta huolelliseen syynäämiseen ei ole resursseja. Useimmiten poliisi saa ilmoituksen omistajalta, että tuttu pyörä on netissä myynnissä. — Jos oma pyörä varastetaan, kannattaa alkaa välittömästi seurata nettisivuja, joissa pyöriä myydään. Omistajan pitää pystyä varkaustapauksissa yksilöimään pyörä, joten on erittäin tärkeää ottaa talteen pyörän sarjanumero tai tehdä runkoon turvamerkintä, rikoskomisario Liikkanen muistuttaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/10/Py%C3%B6r%C3%A4varas%20k%C3%A4hvelt%C3%A4%C3%A4%20arvokkaan%20harrastepy%C3%B6r%C3%A4n%20myyt%C3%A4v%C3%A4ksi%20netiss%C3%A4/2017122352699/4