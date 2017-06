Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeefestin 20-metrinen lava kohoaa Marian aukiolle alkuviikosta, festivaali aiheuttaa liikennejärjestelyjä Musiikkifestivaali Lappeefest alkaa näkyä jo ensi viikon alussa Lappeenrannassa. Festivaalialueen pystytystyöt Marian aukiolla alkavat Lappeenrannan keskustassa maanantaina. Jo tiistaina järjestäjä lupaa ensimmäiset näkymät 20 metrisestä lavasta, joka kohoaa Kirkonkadun ja Valtakadun risteykseen. Festivaalijärjestelyt aiheuttavat poikkeuksia liikenteeseen. — Tapahtuman aikana pieni pätkä Kirkkokatua ja Kauppakatua joudutaan sulkemaan liikenteeltä, kertoo Aleksi Vuorinne Etelä-Karjalan Osuuskaupasta. Kirkkokadulta suljetaan pieni pätkä esiintymislavan kohdalta, mutta risteystä ei suljeta. Järjestäjä lupaa, että ajoneuvoliikenne ei vaikeudu merkittävästi Lappeenrannan keskustassa. Esimerkiksi Isolta-Kristiinalta päin tultaessa Kirkkokadulta pääsee kääntymään Valtakadulle koko tapahtuman ajan. Liikenne katkeaa myös toisesta päästä. Kauppakatu suljetaan tapahtuman ajaksi ravintola Amarillon kohdalta, mutta se avataan yöksi ja seuraavaksi päiväksi ennen tapahtuman alkua. Amarillon edessä olevalle aukiolle ei pääse tapahtuman aikana autolla, mutta kadun varrella sijaitseviin ravintoloihin ja pankkiin pääsee Valtakadun puoleisista sisäänkäynneistä. Liikenteenohjaajat opastavat liikennettä tapahtuman aikana. Jalankulkijat eivät pääse kulkemaan Marian puiston läpi festivaalin aikana torstaista sunnuntaihin. Lisäksi osa Keskuspuistosta jää festivaalialueelle. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät kuitenkin kiertämään tapahtuma-alueen jalkakäytäviä pitkin normaalisti. Samoin järjestelyt eivät vaikuta parkkipaikkoihin, vakuuttaa toinen järjestäjä Ladybug productionsin tuottaja Tuomas Hallikas. Lappeenrannan keskustassa pidetään ensikertaa Lappeefestin suuruinen musiikkifestivaali. Hallikas sanoo, että lippuja on myyty odotusten mukaisesti. Hän ei kerro tarkkaa lukua, mutta paljastaa, että tuhansia lippuja on myyty. — Viimeisellä viikolla myynti on vilkkainta, kuvailee Hallikas. Luvassa isot festivaalit Sää kuitenkin vaikuttaa eniten siihen, täyttyykö Marian aukio viikonloppuna. Jos ilmat ovat kohdillaan, järjestäjä odottaa 10 000 vierasta.

