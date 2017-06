Uutinen

Etelä-Saimaa: Koko työura määräaikaisissa töissä: ”Pahinta on epävarmuus tulevasta” — tutkimuksen mukaan tienesteissä suuret erot Lappeenrantalainen Mia Maunu tietää minkälaista on tehdä määräaikaista työtä. Takana on yli 15 vuotta määräaikaisia työsuhteita lastenhoitajana ja kerho-ohjaajana. Usein töiden väliin on jäänyt työttömyysjaksoja. Maunu oli työttömänä lähes kymmenen perättäistä kesää, vaikka muu osa vuodesta oli töitä. — Välillä olen tiennyt ennalta, milloin seuraava määräaikaisuus alkaa. Useammin on kuitenkin ollut täysin epävarmaa, milloin seuraavan työn saa, Maunu kertoo. Maunu on hakenut työuransa aikana lukuisia vakituisia työpaikkoja, mutta tie on katkennut haastattelussa. Jopa 15 prosentin ero Palkansaajien tutkimuslaitoksen uusi tutkimus osoittaa, että määräaikaisia töitä tekevät tienaavat jopa 15 prosenttia vakituisissa työsuhteissa olevia vähemmän. — Määräaikaisten työurat ovat pirstaleisempia, eli työsuhteiden väliin jää työttömyysjaksoja. Lisäksi palkat ovat pienempi, kertoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen. Myös urakehitys on määräaikaisilla nihkeämpää. Määräaikaiset pääsevät harvemmin työnantajan maksamiin henkilöstökoulutuksiin. Kaakkois-Suomessa noin joka kuudes palkansaaja on määräaikainen. Kaikista määräaikaisista naisia on 60 prosenttia. Määräaikaisuudet koskettavat erityisesti julkista sektoria. Tämä selittää osaltaan naisten korkeaa osuutta. Kaikki alkaa alusta Määräaikaisten töiden vuoksi Mia Maunun perhe on joutunut lykkäämään joitakin hankintoja. Lomat hänen on täytynyt monesti ottaa rahana. — Pahinta on epävarmuus tulevasta. Asunnon pystyimme onneksi ostamaan miehen vakituisen työn turvin. Työuran aikana Maunu on ehtinyt työskennellä monissa Lappeenrannan seudun päiväkodeissa. Edestakainen työmatka on lähennellyt joskus sataa kilometriä. — On kuluttavaa, kun työympäristö vaihtuu. Kaiken joutuu aloittamaan alusta. Tulee uudet työkaverit, hoidettavat lapset ja näiden vanhemmat. Määräaikaisen sopimuksen vuoksi osa henkilöstökoulutuksista on jäänyt väliin. Etusijalla ovat olleet vakituiset työntekijät. Viime vuosina tilanne on Maunun mukaan parantunut, ja määräaikaisetkin ovat olleet mukana koulutuspäivissä. Ykköskriteeri Tällä hetkellä Maunu on ollut työttömänä helmikuusta lähtien. Seuraavaa työtä joutuu näillä näkymin odottamaan ainakin syksyyn. Päivät kuluvat harrastusten parissa ja asioita hoitaessa. Suomenlapinkoira Essi pitää huolen, että päivärytmi säilyy aamupainotteisena, vaikka töihin ei joudukaan heräämään. Kolmesta lapsesta kotona asuu vielä 20-vuotias kuopus. Maunu toivoo pääsevänsä vielä vakituiseen työhön. Sen vuoksi hän olisi valmis tinkimään työn muista puolista. — Jos olisi tarjolla esimerkiksi määräaikainen työ lähellä ja vakituinen kauempana, valitsisin ilman muuta vakituisen. Lue koko uutinen:

