Etelä-Saimaa: Kesä herätti Simpeleen torin eloon — kesävieraiden joukossa saattaa bongata julkkiksiakin Kanta-asiakas Paavo Rita katsoo hyvillään Simpeleen torin vipinää torstaiaamuna. — Talvella täällä ei ole kuin peruna- ja kalakauppias, eikä ihmisiä paljon näy, Rita kertoo. Kun tori täyttyy, perunanviljelijä Anu Hännisestä tuntuu, että nyt on kesä. — Jatkuvasti kysellään uusia perunoita. Viime kesänä niitä olikin tarjota jo kolmas kesäkuuta, mutta nyt vasta 13. päivä. Leivonnaisia myyntiin tuonut Mirja Vaittinen on kojussaan ensimmäistä kertaa tänä kesänä. Väsymyksestä ei näy jälkeäkään, vaikka hän on herännyt yöllä kolmelta piirakanpaistoon. — Tätä on odotettu. Simpeleen keskustassa lounaskahvilaa pyörittävälle Vaittiselle kesä tuo vaihtelua. — Ihmiset ovat torilla parasta. Ihmiset tekevät toritunnelman. Maailmalle lentäneet palaavat Simpele-paitaan sonnustautuneella Teuvo Räsäsellä riittää juttukavereita kotikylänsä torilla. — Luulen olevani erakko, mutta kun tulen tänne, huomaankin olevani tori-ihmisiä. Tykkään olla toisten seurassa, Räsänen sanoo. Kesällä Räsäsen sosiaalinen elämä vilkastuu. — Tapaan torilla monia maailmalle lähteneitä nuoruuskavereita, jotka tulevat lapsuusmaisemiin kesänviettoon. Jukka-Pekka Palo torikahveilla Kesämökkiläisten etujoukot ovatkin jo saapuneet. — Täällä on julkkiskin, sopottaa Paavo Rita ja viittoilee hattupäisen miehen suuntaan. Siellähän näyttelijä Jukka-Pekka Palo hörppii kahvia anoppinsa Kaarina Heinosen kanssa. Kansallisteatterin mies kertoo, ettei ei ole vielä ihan kesäsimpeleläiseksi heittäytynyt, vaikka näytäntökausi ohi onkin. — Tuli yllätyskeikka Savonlinnan oopperajuhlille. Palo alkaa treenata kertojan osaa Aulis Sallisen Linna vedessä-oopperaan. Yhdistykset kahvittavat vuorollaan Sisarukset Aila Paajanen ja Anja Nurminiemi istuvat kahvilla samanlaiset virkatut lippikset päässään. — Melkein joka torstai tulemme torille, Nurminiemi kertoo. Torstaitorin kahvikojusta vastaa aina jokin yhdistys vuorollaan. — Heinäkuun kuudes päivä on meidän aika leipoa ja laittaa, kun on Simpeleen eläkkeensaajien vuoro, Paajanen sanoo. Poliisi kuuntelee asukkaita Virkavaltakin on paikalla. Poliisit Suvi Kokkonen ja Jukka Nokelainen ovat ajelleet Imatralta Simpeleelle. — Pyrimme käymään siellä, missä ihmisiä on, Nokelainen sanoo. Simpeleläiset ottavat tilaisuudesta vaarin ja käyvät kertomassa poliiseille murheistaan. Jotkut polttavat tietyillä kadunpätkillä rengasta autoillaan, ja nuoret pojat huudattavat mopojaan. Leipäjono simpeleläisittäin Leipomoyrittäjä Kirsi Harmasen saapuminen on tapaus. Hänen pakettiautonsa ympärille lennähtää parvi ihmisiä, ja asiakkaat auttavat Harmasta pystyttämään myyntipöytänsä. Harmasen pullien, piiraiden ja leipien eteen muodostuu jono. — Meillä on täällä Simpeleelläkin leipäjono, mutta olemme siitä onnellisessa asemassa, että maksamme leivonnaisemme itse, sanoo jonoon ensimmäisenä ehtinyt Irma Sihvonen. Simpeleen kesätori kahvioineen avoinna torstaisin klo 8—12 Lue koko uutinen:

