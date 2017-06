Uutinen

Etelä-Saimaa: Juho Eerola on perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja — Laura Huhtasaari perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajaksi, 2. varapuheenjohtajan paikka Teuvo Hakkaraiselle Kotkalainen Juho Eerola on valittu perussuomalaisten 3. varapuheenjohtajaksi. Eerolan valinta täydensi puolueen maahanmuuttokriittisen siiven menestystä puoluekokouksessa. Perussuomalaisten maahanmuuttokriittinen siipi otti lauantaina selkävoiton niin kutsutusta puolue-eliitistä, kun porilainen kansanedustaja Laura Huhtasaari, 38, valittiin puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Halla-aholaisiin kuuluva Huhtasaari syrjäytti siis puolustusministeri Jussi Niinistön, joka ehti toimia varapuheenjohtajana vuodesta 2013. Niinistö tuki varsinaisessa puheenjohtajavaalissa ystäväänsä Sampo Terhoa. Huhtasaari sai ensimmäisellä kierroksella 55 prosenttia äänistä. Huhtasaari on alkuperäiseltä ammatiltaan erityisopettaja. Eduskuntaan hän nousi vuonna 2015 äänivyöryllä saaden Satakunnan vaalipiirissä 9259 ääntä. Maahanmuuttokriittisen siiven värisuoraan kuului viitasaarelaisen kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen valinta toiseksi varapuheenjohtajaksi. Värikkäästä elämästään ja puheistaan tunnettu Hakkarainen, 57, sai 2. varapuheenjohtajan äänestyksen toisella kierroksella 636 ääntä. Kansanedustaja Arja Juvonen jäi kakkoseksi 372 äänellään. Jo ensimmäisellä kierroksella Hakkarainen keräsi 40 prosenttia äänistä, vaikka vastassa oli useita kansanedustajia. Vanhaa puolue-eliittiä johdossa edustaa enää puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo, joka sai jatkaa tehtävässään tiukan äänestyksen jälkeen. Lue juttu ja juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Muokattu kello 19.30: Täydennetty Juho Eerolan valinnalla 3. varapuheenjohtajaksi. Lue koko uutinen:

