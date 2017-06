Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Saarlampi sai tunnustusta toimeliaisuudesta — kiitos kuuluu kaikille, palkittu kyläpäällikkö Arvo Kukkonen kumartaa Etelä-Karjalan maakunnallinen kyläyhdistys palkitsi tänään lauantaina kyliä ja niiden ansioituneita aktiiveja. Imatran Saarlammen asukasyhdistyksen puheenjohtaja Arvo Kukkonen palkittiin kylätoiminnan tiennäyttäjän tunnustuksella. Kukkonen haluaa puolestaan palkita kaikki kyläläisensä. — Koen, että tuollainen tunnustus ei tule minulle. Se kuuluu kyläläisille yhteisesti, Kukkonen kumartaa. Tuupovaarassa Pohjois-Karjalassa syntyneestä rajakapteeni evp Kukkosesta, 69, tuli saarlampelainen vuonna 1994. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat aina olleet kylän suurta vahvuutta. — Jos kuka tarvitsee apua, niin sitä löytyy kyllä. Ei tarvitse kuin kysyä, kyläpäällikkö Kukkonen takaa. Saarlampelaisten yhteisön Kukkonen mittaa melko pieneksi, noin 200 ihmisen kokoiseksi. Väki on myös verraten iäkästä, mutta viime aikojen lupaava ilmiö on ollut uusien lapsiperheiden sisäänmuutto. Uudet asujat Kukkonen toivottaa tervetulleiksi jatkossakin. Viihtyisyydessä ei ole valittamista. Ollaan puhdaspiirteisellä omakotilalueella, jolla yleinen tonttikoko on 1 500-2 000 neliötä. On tilaa touhuta. Lisäarvoa on edelleen luvassa. Kaupungin myöntämällä kehittämisrahalla paikkoja puunataan. Tekeille lähtee myös kotiseutupolku kyltitettyine luonto- ja historiakohteineen. Lue koko uutinen:

