Uutinen

Etelä-Saimaa: Hermes Palomino jysäytti PEPOn lisäajalla voittoon Susista Hyökkääjä Hermes Palomino nousi ottelun hahmoksi PEPO Lappeenrannan ja Kouvolan Susien kohtaamisessa jalkapallon miesten Kakkosen A-lohkossa. Palomino vei PEPOn johtoon 20 minuutin pelin jälkeen ja laukoi lappeenrantalaiset toisen jakson lopussa voittoon, kun erotuomarin antamaa lisäaikaa oli pelattu jo nelisen minuuttia. PEPOn voittolukemiksi kirjattiin siis 2—1 (1—0). PEPO on voittanut kolme ottelua peräkkäin ja on A-lohkossa kolmantena. Susien tasoitusmaalin teki 55. minuutilla kokenut hyökkääjä Niko Nakari, joka on latonut aikuisurallaan yli 200 maalia Kymenlaakson seuroissa. Palomino, 29, on kotoisin Venezuelasta ja pelannut urallaan yhden miesten maaottelun, joulukuussa vuonna 2011 Costa Ricaa vastan. Viime kaudella hän edusti Managua FC:tä Nicaraguan pääsarjassa. PEPOssa Palomino on tehnyt neljä maalia seitsemässä ottelussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/10/Hermes%20Palomino%20jys%C3%A4ytti%20PEPOn%20lis%C3%A4ajalla%20voittoon%20Susista/2017122354872/4