Uutinen

Etelä-Saimaa: Eteläkarjalaiset kokousedustajat astuivat tyyninä perussuomalaisten uuteen aikaan Eteläkarjalaiset puoluekokousedustajat eivät hätkähtäneet perussuomalaisten johdossa tapahtuneita muutoksia. Imatran seudun perussuomalaisten puheenjohtaja Erkki Saarimäki arvioi rauhallisen ja odottavan tunnelman vallinneen puoluekokousväen keskuudessa. — Ihan normaali meininki vallitsee. Ei ole huudettu hurraata eikä oltu pahoillaan. Eniten Saarimäkeä ihmetytti hylättyjen äänien runsaus. Niitä oli selvästi enemmän kuin aiemmissa puoluekokouksissa. — Eivätkö ihmiset osaa käyttää äänestyskoneita, vaikka ne on tehty yksinkertaisiksi? Saarimäki on toivonut, ettei hallituksen jäseniä tai linjaa vaihdettaisi perussuomalaisten puheenjohtajavaihdoksen takia. Hänen mielestään nyt kannattaisi laittaa jäitä hattuun, nukkua rauhassa pari yötä ja katsoa, mitä tuleman pitää. — Turhat pulinat pitää lopettaa, kun demokraattinen äänestys on suoritettu. Kentän tahto tuli selväksi Lappeenrantalainen perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä arvioi kentän mielipiteen tulleen selväksi puoluekokouksen henkilövalinnoissa. Jussi Halla-ahon edustama linja oli sitä, mitä perussuomalaiset halusivat ikään tai sukupuoleen katsomatta. — Hyväksyn vaalituloksen, vaikka kannatin itse toista puheenjohtajaehdokasta. Osasin odottaa Halla-ahon voittoa, mutta näin selvät numerot olivat minulle pieni yllätys. Mäkelä itse oli ehdolla puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Kannatusta ei ollut riittävästi, ja tehtävään valittiin kansanedustaja Laura Huhtasaari. — Kilpailu oli niin kovaa, ettei maakunnan miehellä ollut mitään mahdollisuuksia. Lauantain yleistä puoluekokoustunnelmaa Mäkelä kuvaili paikoitellen jopa riehakkaaksi. Perussuomalaiset kokousedustajat intoutuivat käyttämään sanan säilää juuri heille tunnusomaisella tyylillä. Aikakausi vaihtui toiseen Lappeenrantalainen kaupunginvaltuutettu ja perussuomalaisten Kymen piirin puheenjohtaja Ilpo Heltimoinen on tyytyväinen lauantain selkeisiin äänestystuloksiin. Tilaa ei nyt jäänyt jossittelulle. — Jussi Halla-aho sai kentän vahvan tuen taakseen. Käytäväkeskustelujen perusteella hallitustyöhön osallistuminen ei ole ongelma ainakaan perussuomalaisille. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että sovituista asioista tulisi pitää kiinni. — Sitä samaa toivomme muiltakin. Koskaan ei ole hyvä asia, jos henkilösuhteet estävät yhteistyön. Vaikka Heltimoinen jäi vaille toisen varapuheenjohtajan asemaa, hän on tyytyväinen saamaansa kokemukseen. Puoluehallituksen jäsenyys on jo asetettu seuraavaksi tavoitteeksi. — Kokouksen tunnelma oli alkuun aika vakava, yleisesti tunnettiin tietyn aikakauden loppuvan. Iltajuhlassa tunnelma varmaan on jo aivan toinen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/10/Etel%C3%A4karjalaiset%20kokousedustajat%20astuivat%20tyynin%C3%A4%20perussuomalaisten%20uuteen%20aikaan/2017122355097/4