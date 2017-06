Venäläinen mies toi varastettuja tai kadonneiksi ilmoitettuja autoja kaakkoisrajan yli myyntiin Suomeen

Uutinen

Etelä-Saimaa: Venäjältä tuotiin varastettuja tai kadonneiksi ilmoitettuja autoja kaakkoisrajan yli myyntiin Suomeen Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö on tutkinut varastettujen tai kadonneiksi ilmoitettujen autojen kauppaa Suomessa. Tutkinnassa on ollut tapaus, jossa Venäjältä tuotiin Suomeen myyntitarkoituksessa ainakin 15 henkilöautoa. Autoista 11 on ollut varastettuja tai kadonneiksi ilmoitettuja. Henkilöautot tuotiin tullimenettelyn vastaisesti turistiautoina Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkojen kautta viime vuoden aikana. Venäläismies toi viidestätoista autosta yksitoista ja luovutti autot Kotkassa toimineelle venäläistaustaiselle miehelle. Hän säilytti autoja edustamansa yrityksen tiloissa sekä hoiti autojen markkinoinnin ja myynnin pääsääntöisesti tunnetuilla internetin autonmyyntisivustoilla. Esitutkinnan aikana saatiin takavarikoitua Suomesta kahdeksan autoa ja Saksassa kaksi autoa asetettiin luovutuskieltoon. Viisi Saksaan toimitettua autoa oli myyty edelleen Pohjois-Afrikkaan. Autot Suomeen tuonut henkilö sekä Kotkassa autojen myyntiä hoitanut henkilö on ollut vangittuna rikosepäilyyn liittyen. Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö on tehnyt esitutkintayhteistyötä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen, keskusrikospoliisin ja tullin kanssa. Asia on siirtynyt Salpausselän syyttäjänvirastoon syyteharkintaa varten. Lue koko uutinen:

