Etelä-Saimaa: Rugby saapui Karjalaan – Saimaa Sharks pelaa lauantaina ensimmäisen sarjapelinsä 2. divisioonassa Lappeenrannan Ratsumestarin kentällä liikuteltiin torstai-iltana soikeanmuotoista palloa mieheltä toiselle. Käsissä liikkui amerikkalaista jalkapalloa suurempi ja linjoiltaan pyöreämpi rugbypallo. Lauantaina tehdään eräänlaista urheiluhistoriaa. Viime syksynä perustettu Saimaa Sharks Rugby Club pelaa ensimmäisen virallisen ottelunsa lajin 2. divisioonan itälohkossa. Harapaisten kentällä vastustajaksi asettuu Karjalan Rugby Club Joensuusta, ja ottelu alkaa kello 15. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen rugbyn sarjapeli Etelä-Karjalassa koskaan. — Meillä on ihan sama käsitys, kertoo Saimaa Sharksin pelaajiin kuuluva Olli Värtö. Kovana kontaktilajina tunnettu rugby on maailmalla iso palloilulaji, mutta Suomeen se ei ole oikein koskaan juurtunut. Imatralla lajia oli harjoiteltu vuodesta 2015. Viime vuonna skotlantilainen John Poole saapui Lappeenrantaan ja halusi päästä treenaamaan rugbya. Hän otti yhteyttä paikallisiin harrastajiin. — Tapasimme ja päätimme yhdistää voimat, loimme Saimaa Sharksin. Olemme harjoitelleet jo viime vuoden kesästä lähtien, Värtö kertoo. Saimaan Sharksin aktiiviporukassa on parisenkymmentä miestä ja kymmenkunta naista. Loppuvuodesta on tarkoitus saada myös naisten pelit käyntiin. Aiempaa lajitaustaa rugbysta on ainoastaan valmennuksesta vastaavilla englantilaisella Ben Fisherillä ja espanjalaisella Manuel Garcialla sekä yhdellä entisellä Joensuun pelaajalla. Jokaista peliään Saimaa Sharks lähtee kuitenkin voittamaan. — Ehdottomasti, mutta onhan se selvää, että muilla on kokeneemmat joukkueet, ehkä jopa taitavampia pelaajia, koska he ovat harrastaneet lajia kauemmin, Värtö puntaroi. — Sanoisin kuitenkin, että meillä on ollut varsin hyvä valmennus. Lue koko uutinen:

