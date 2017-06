Uutinen

Etelä-Saimaa: Pesä Ysien lukkarille kutsu Lehdistön joukkueeseen Lappeenrannan Pesä Ysien lukkari Noora Patrikainen valittiin pesäpallon naisten Liitto–Lehdistö-otteluun. Lehdistön joukkueeseen valitulle Patrikaiselle ottelu on uran toinen. Sen lisäksi hän on pelannut kolme naisten Itä–Länsi-ottelua. Patrikainen ja Lapuan Virkiän Janette Lepistö debytoivat molemmat naisten superpesiksessä kaudella 2014. Siitä lähtien kumpikin on esiintynyt joka vuosi pesäpallon arvo-otteluissa. Lepistölle valinta on jo uran kuudes aikuisten tasolla. Naisten Liitto—Lehdistö-ottelu pelataan Lapualla tiistaina 20. kesäkuuta. Lue koko uutinen:

