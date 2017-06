Uutinen

Etelä-Saimaa: Mystiikkaa nuotiopiirissä—RATA-ryhmän kesän ensi-ilta on Petter Sairasen Sähköllä valaistu talo Aapo Stavén asettelee kiviä nuotion ympärille. Petter Sairanen kaivelee jotakin repustaan. Miehet eivät ole eräretkellä, vaan valmistautuvat teatterin ensi-iltaan. RATA-ryhmä tekee viime kesän tapaan Lappeenrannan Pulsan asemalle näytelmän, joka esitetään nuotiopiirissä. Siinä savun tuoksun, tuulen huminan ja linnunlaulun keskellä saa perjantaina ensi-iltansa Sähköllä valaistu talo, joka pohjaa lappeenrantalaisen kirjailijan Petter Sairasen romaaniin. Aapo Stavén on samalla kertaa näytelmän ohjaaja ja näyttelijä. Kaksihenkisen esityksen toista roolia esittää Taijatuuli Louhivuori. — Näytelmän teemana on luonto ja ihmisen kaipuu toisen luo, kiteyttää Stavén. Tarina sijoittuu Lappiin, mutta se voisi yhtä hyvin tapahtua Itä-Suomen rajaseudulla. Näytelmässä Stavénin esittämä nuori rajavartija Poika rakastuu mystiseen tyttöön Umuriin (Louhivuori). Louhivuori esittää lukuisan joukon muitakin rooleja, muun muassa Pojan rajavartijakavereita. Elokuvaversio Umur Sähköllä valaistusta talosta nähdään ensimmäistä kertaa teatteriversio. Vuonna 1989 julkaistun romaanin pohjalta on tehty käsikirjoitus elokuvaan Umur, joka valmistui vuonna 2002. Petter Sairanen keskusteli joskus elokuvan ohjanneen Kai Lehtisen kanssa mahdollisesta teatteriversiosta, mutta se jäi tuolloin idean tasolle. Nyt Sairanen dramatisoi romaaninsa yhdessä Stavénin kanssa. — Kun luin Sairasen romaanin vuonna 2014, se teki lähtemättömän vaikutuksen ja ajattelin, että haluan tehdä siitä teatteria, Stavén kertoo. Dramatisoinnin jälkeen Umurin rooli on kasvanut ja syventynyt. Tarina on saanut ympärilleen myös soittoa, laulua ja runonlaulantaa. Sairasen tekstejä on nähty aiemmin näyttämöllä kotikaupungissa, kun Lappeenrannan kaupunginteatterissa pyöri Saunaretki Pariisiin vuonna 2005 ja Koston kevät vuonna 2000. Luontoihmisenä tunnettu Sairanen on suorastaan otettu tekstinsä päätymisestä Pulsaan ja nuotion äärelle. — Tulen tänne pyörällä kavereiden kanssa. Siitä tulee ihan eri tunnelma, kuin jos tulisi autolla, kirjailija suunnittelee. Kahden ensi-illan kesä Nuotion ympärille RATA-ryhmä rakentaa näytelmän toista kertaa. Viime kesänä niissä puitteissa nähtiin Veikko Huovisen Siintävät vuoret. Stavén sanoo innostuneensa nuotiopiirifilosofiasta. — Haluan, että teatteri tarjoaa vastapainoa hektiselle kaupunkielämälle. Stavén haluaa riisua näytelmässään lavastuksen ja ääniefektit. Teatteri keskittyy näyttelijätyöhön ja luonnon tarjoamiin ääniin. RATA-ryhmällä alkaa Pulsan asemalla neljäs teatterikesä. Tänäkin vuonna luvassa on kaksi erilaista näytelmää. Sähköllä valaistua taloa Stavén kuvaa pienen näyttämön jutuksi. Isolla näyttämöllä nähdään Henrik Ibsenin klassikkoteos Peer Gynt, jonka ensi-ilta on 21. heinäkuuta. Peer Gyntissä on mukana kahdeksan näyttelijää, jotka myös soittavat ja laulavat. Lue koko uutinen:

