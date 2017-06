Uutinen

Etelä-Saimaa: Luther auttoi nunnan karkuun ja otti morsiamekseen Ihmisen ei ole hyvä elää yksin. Näin ajatteli keskiajalla reformaation toteuttanut teologi Martti Luther ja myös eli tuon ajatuksen mukaisesti, vaikka olikin munkki. Lappeenrannan seurakuntien johtava perheneuvoja Pirkko Varis on käsikirjoittanut puolituntisen näytelmän Lutherin häistä. Näytelmä Martin ja Katariinan häät nähdään Lappeenrannan kirkossa ensi sunnuntaina. Varis löysi Lutherin värikkäistä kirjeistä ja muista teksteistä huumorintajuisen miehen, josta yksi osoitus olivat hänen häänsä. Vannoutunut poikamies valitsi avioliiton riemut, vaikka nostattikin sillä skandaalin. Morsiankin piti ensin saada pakenemaan luostarista, sillä hän oli nunna. Samalla Luther ystävineen auttoi 11 muutakin nunnaa pakenemaan, ja seuraavaksi heille kaikille olikin järjestettävä aviomiehet. Se oli hengen rikos, ja Luther olisi voinut joutua siitä vankilaan. Niin 42-vuotias Martti Luther nai 26-vuotiaan Katariina von Boran, ja he saivat kuusi lasta. Ohjauksesta vastaavat Iiris ja Eero Rannio. Lutherin roolissa nähdään Juha Härkönen, ja hänen vanhempiaan esittävät Aino Kerola-Mölsä ja Aarre Heinonen. Muissa rooleissa on lukuisia joukko seurakuntalaisia. Pirkko Varis on aiemmin kirjoittanut lapsille Raamattu-aiheisia osallistavia näytelmiä. Näytelmä Martin ja Katariinan häät su 11.6. klo 12 Lappeenrannan kirkko. Lue koko uutinen:

