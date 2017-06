Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenranta ja Gasum tekivät sopimuksen biokaasun käytöstä — kaupunki hankkii tänä vuonna vähintään 20 kaasuautoa Lappeenrannan kaupunki ja Gasum ovat tehneet yhteistyösopimuksen biokaasun käytöstä. Sopimuksen mukaan kaupunki ja sen yhtiöt korvaavat osan ajoneuvoistaan kaasuautoilla, joihin Gasum toimittaa polttoaineen. Tämän vuoden aikana kaupunki ja yhtiöt sitoutuvat hankkimaan vähintään 20 biokaasukäyttöistä henkilö-, paketti, kuorma- tai jäteautoa. Tarkoituksena on lisätä liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja saada aikaan säästöjä polttoainekuluissa. — ̶Kaupungille sopimuksen tuomat kustannussäästöt ovat esimerkiksi 30 auton osalta yli 90 000 euroa, eli noin 30 000 euroa per vuosi, kaupungin innovatiivisia hankintoja kehittävä Markus Lankinen kertoo tiedotteessa. Ensimmäinen sopimusauto Eksotelle Gasumin ja kaupungin diilin taustalla on maaliskuussa tehty päätös, jonka mukaan Lappeenrannan kaupunki ja sen konserniyhtiöt sekä Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri (Eksote) hankkivat vastedes pääosin biokaasu- ja sähköautoja. Ensimmäinen Gasum-sopimukseen liittyvä biokaasuauto onkin otettu käyttöön Eksotessa. Se on leasing-pakettiauto Iveco Daily, jolla Etsote hoitaa muun muassa sisäisiä muuttoja ja kalustekierrätystä. — Biokaasuautojen hankkiminen leasing-autoiksi on kokonaistaloudellista. Kaupan päälle tulee vielä ekologisuus, Eksoten logistiikkapäällikkö Henna Granqvist kertoo tiedotteessa. Tiedotteen mukaan biokaasun laskennallinen päästö on nolla. Näkyvyyttä biokaasuautoiluun Sopimusautoissa on vihreä tunnus, joka kertoo auton kulkevan suomalaisella biokaasulla. Tavoitteena on saada niillä biokaasuautoilulle näkyvyyttä Etelä-Karjalassa ja kannustaa muitakin siihen siirtymään. Etelä-Karjalassa on kaksi kaasun tankkauspistettä, toinen Lappeenrannassa, toinen Imatralla. Lue koko uutinen:

