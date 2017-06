Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan joukkopahoinpitelyn tutkinta lopetettiin — koiranulkoiluttajaa ei pahoinpidelty keskustassa Lappeenrantaa viikko sitten kuohuttanutta joukkopahoinpitelyä ei tapahtunut. Tutkinnanjohtaja Teemu Liikkanen kertoo, että tapauksessa ei ole syytä epäillä rikosta. Poliisin mukaan tapaukseen ei liityä pahoinpitelyä. Tutkinta on lopetettu, sillä rikokseen viittaavia seikkoja ei ole tullut esille. Myöskään väitetyn pahoinpitelyn kohteeksi joutunutta henkilöä ei epäillä mistään rikoksesta. Väitettyyn joukkopahoinpitelyyn liittyvä viesti levisi Facebookissa viime viikolla. Päivityksen mukaan joukko nuoria oli pahoinpidellyt miehen Lappeenrannan keskustassa varhain torstaiaamuna 1. kesäkuuta. Päivityksessä oli mukana kuva, jossa henkilön otsassa on haava. Liikkasen mukaan poliisilla on tiedossa mistä haava on peräisin, mutta hän ei ota kantaa siihen miten henkilön vammat ovat syntyneet. Tutkinnan lopettamisesta kertoi ensin Yle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/09/Lappeenrannan%20joukkopahoinpitelyn%20tutkinta%20lopetettiin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89koiranulkoiluttajaa%20ei%20pahoinpidelty%20keskustassa/2017122352007/4