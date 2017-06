LUT-konserni etenee: ammattikorkeakoulun hallintohenkilöstö saattaa siityä kokonaan yliopiston palvelukseen

Kuva: kai skyttä

LUT-konsernin muodostuminen nytkähti torstaina yhden askeleen eteenpäin. Tuolloin LUTin hallitus hyväksyi kokouksessaan uuden konsernin strategian.

Konsernin muodostavat Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT), Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK).

— Olemme saaneet sovittua keskeiset tavoitteet. Lisäksi sovimme, miten hallinnoimme konsernia ja sen, miten korkeakoulujen palvelut järjestetään, kertoo LUTin rehtori Juha-Matti Saksa.

Seuraavaksi myös LAMKin ja Saimaan ammattikorkeakoulun hallitusten täytyy hyväksyä strategia. Molemmat päättävät asiasta kesäkuun puolivälissä.

Korkeakoulupalvelut Lappeenrannassa on tulevaisuudessa tarkoitus keskittää LUTille. Korkeakoulupalveluilla tarkoitetaan niitä tukipalveluita, jotka eivät ole opetusta tai tutkimusta, esimerkiksi kirjastoa ja henkilöstöhallintoa.

Suuri muutos on Saimaan ammattikorkeakoulun rehtorin Anneli Pirttilän mukaan se, että samalla amk:n hallintohenkilöstö siirtyy yliopiston palvelukseen.

— Tämä on ainutlaatuinen järjestely Suomessa. Minusta tämä on hyvä juttu, sanoo Pirttilä.

Sekä Lappeenrannan että Lahden palvelut halutaan keskittää yhden johtajan alaisuuteen. Johtajan paikka avautuu ulkopuoliseen hakuun, mikäli ammattikorkeakoulut hyväksyvät suunnitelman.

Strategian mukaan amk-opiskelijoille tarjotaan sujuva polku maisteriohjelmiin. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun tehtävien erillisyyttä ei kuitenkaan ole Saksan mukaan tarkoitus muuttaa.

Tavoitteena on, että konserni olisi valmis vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lahdessa tulee olemaan kolme LUTin maisteriohjelmaa: kaksi diplomi-insinöörin tutkintoa ja yksi kauppatieteiden maisteri. Saksa ei osannut vielä sanoa, siirretäänkö maisteriohjelmat Lappeenrannasta vai aloitetaanko Lahdessa kokonaan uudet.

Kandidaatin tutkinnot säilyvät Lappeenrannassa.

Tulevassa LUT-konsernissa on yhteensä noin 13 000 opiskelijaa. Henkilökuntaa on 1 500, ja konsernin liikevaihto on noin 140 miljoonaa euroa.