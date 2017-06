Uutinen

Etelä-Saimaa: LUT:n pilottilaitos ryhtyy valmistamaan polttoainetta ilmasta, tavoitteena korvata raakaöljy Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Soletair-pilottilaitos ryhtyy valmistamaan polttoainetta ilmasta. Hankkeen tavoitteena on valmistaa ilmasta poimitusta hiilidioksidista korvike raakaöljylle Alkuvaiheessa tavoitteena on tuottaa 200 litraa polttoainetta ja muita hiilivetyjä tutkimuskäyttöön. Hanke pyrkii osoittamaan, että prosessi toimii teknisesti. LUT:n tiedotteen mukaan pilottilaitokseen kuuluu aurinkovoimala, hiilidioksidia ja vettä ilmasta erottava laitteisto, vetyä elektrolyysillä tuottava osa ja synteesilaite, joka valmistaa raakaöljyn korvaavaa ainetta hiilidioksidista ja vedystä. Pilottilaitos hyödyntää LUT:n aurinkovoimalaa Lappeenrannassa. Professori Jero Ahola kertoo LUT:n tiedotteessa, että vaikka fossiilisten polttoaineiden polttamisen on loputtava vuoteen 2050 mennessä, ihmiskunta tarvitsee edelleen hiilivetyjä. Aholan mukaan konsepti on esimerkki siitä, että kemianteollisuus voi sähköistyä tulevaisuudessa. Teknologian tutkimuskeskus VTT ja LUT ovat sijoittaneet pilottilaitokseen yhteensä yli miljoona euroa. Tutkimuksen rahoittajien lista on pitkä: Tekesin lisäksi rahoittajiin kuuluu ABB, ENE Solar Systems, Green Energy Finland, Proventia, Hydrocell, Ineratec, Woikoski, Gasum ja Trafi. Lue koko uutinen:

