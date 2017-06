Uutinen

Etelä-Saimaa: Lähde kylille lauantaina — Etelä-Karjalassa on tarjolla paljon tapahtumia Lauantaina vietetään avoimet kylät -tapahtumaa. Eri puolilla maakuntaa on parikymmentä eri tapahtumaa. Esimerkiksi Savitaipaleen Välijoella seurantalo Männistössä on auki lottakanttiini ja sotilassairaala. Taipalsaarella voi tutustua kosteikkoihin pyöräilemällä Röytyn kotiseututalolta Suureen Jänkäsaloon. Nuijamaan kirkonmäellä kerrotaan tarinoita rajantakaisista kylistä ja sormuskiven tarina. Ilottulassa värjätään lankoja luonnonväreillä. Taipalsaarella Röytyn kotiseutumuseossa palkitaan vuoden kylä 2017, kylätoiminnan tiennäyttäjä ja kylätoimija kello 12. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja asukkaiden työtä kylien elinvoimaisuuden parantamisessa. Koko maan vuoden kylä valitaan syyskuussa. Lista Etelä-Karjalan avoimet kylät -tapahtumista löytyy täältä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/09/L%C3%A4hde%20kylille%20lauantaina%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Etel%C3%A4-Karjalassa%20on%20tarjolla%20paljon%20tapahtumia/2017122345817/4