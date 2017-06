Uutinen

Etelä-Saimaa: Juhannus on pelastettu — ainakin uuden perunan suhteen. Ensimmäisen pikkuerän sai Lappeenrannan kauppatorilta torstaina, tänään tulee lisää Lemiläisellä Matti Muukalla oli enää neljä perunaa jäljellä kello kahdeltatoista torstaina. Muukka oli kesän ensimmäinen uuden perunan myyjä Lappeenrannan kauppatorila. Hän aikoo tulla myymään pienehkön määrän uutta perunaa myös tänään perjantaina ja tästä eteenpäin. Muukka korostaa myyvänsä nimenomaan uutta avomaan perunaa, eikä kasvihuonepottua kuten moni kauppa. Jopa kaksi viikkoa myöhässä Uusien perunoiden sato on 8—14 vuorokautta myöhässä, kasvupaikasta riippuen. Sadosta tulee myös viimevuotista pienempi, arvioi Eino Heinola Etelä-Karjalan Pro Agriasta. Kevät oli potaateille turhan kylmä. Muukan kollega, lemiläinen Markku Juvonen lupailee, että viimeistään ensi viikon lopulla uuden perunan myyjiä on kauppatorilla jo enemmänkin. — Kyllä se pottukin tajuaa, että juhannus on tulossa, pakko täällä on alkaa pönkätä. Yleensä yritämme saada uutta perunaa jo koulujen lopettajaisiin, mutta tällä kertaa siihen ei päästy, hän toteaa. Mutta saadaanko uuden perunan päälle tilliä, se on vielä arvoitus. — Hyvännäköistä tämä on, mutta ihan turhan matalaa vielä, Juvonen mietiskelee tillikasvustojaan tutkaillen. Käsityö kasvattaa hintaa Moni torillakävijä valittelee uusien perunoiden hintaa, ja sitä että se on torilla korkeampi kuin kaupassa. Muukan mukaan ero johtuu siitä, että ainakin Lappeenrannan kauppatorille peruna kaivetaan käsin, ei koneella. Käsityö on hitaampaa, mutta pluspuolena on virheettömyys: kuoret pysyvät paikoillaan. Muukka kaivoi kauppatorin ensimmäiset maasta seitsemän aikoihin edellisiltana. — Ennen torille tuloaan ne eivät ehtineet olla maan pinnalla edes kahtatoista tuntia. Mansikkakin jonkun verran myöhässä Myös kotimaista mansikkaa on tavattu viime kesinä saada jo juhannuksen tienoilla. Tänä vuonna ei, sillä mansikkakin kypsyy jonkun verran myöhässä. Sitä tulee myyntiin heinäkuun alkupuolella, viimeistään kuun 10:nteen päivään mennessä, arvioi lappeenrantalainen mansikanviljelijä Juha Heimala. — Pakkanen kurkkasi vähän harson alle, mutta se oli marginaalista. On itse asiassa parempikin, että ensimmäiset kukat paleltuivat, muista tulee sitten parempia. Mansikanviljelijä toivoo kesäksi tasaisia +18 asteen kelejä, sillä ne kypsyttävät marjan tasaisimmin. Liian kuumat kelit stressaavat marjaa liikaa, ja kypsyttävät liian nopeasti ja pieneksi. Lue koko uutinen:

