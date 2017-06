Uutinen

Etelä-Saimaa: Jere Myllyniemi ulosmittaa Ketterässä HIFK-ajan uurastusta: ”Minulla on kova halu näyttää ja päästä takaisin liigaan” Imatran Ketterän uusi maalivahti Jere Myllyniemi vastaa puhelimeen maantien varrelta. Liigakonkarin ensi kauden kattava sopimus jääkiekon Mestikseen nousseen imatralaisseuran kanssa julkaistiin perjantaina. — Olimme juuri Lappeenrannassa käymässä, katsomassa tuttavaperheen vastasyntynyttä lasta. Nämä uutiset osuivat ihan sattumalta samalle reissulle, Myllyniemi, 34, kertoo. Myllyniemi muistetaan Etelä-Karjalassa SaiPan riveistä vuosilta 2009—2012. Pitkän uransa aikana hän on pelannut 369 liigaottelua Suomessa ja torjunut myös Ruotsissa. — Lappeenrannan ja Imatran suunnalla on tullut käytyä vuosien varrella, vaikka olen ollutkin jonkun aikaa sieltä pois Ajatukset siirtyivät ulkomailta Imatralle Myllyniemen viime kausi oli vaikea. Vakituista pelipaikkaa ei löytynyt mistään, vaan hän joutui siirtymään joukkueesta toiseen. Osoitteita kertyi lopulta kolme liigasta ja kolme Mestiksestä. Ennen Ketterä-sopimustaan Myllyniemi etsi pelipaikkaa pelkästään ulkomailta, koska liigan maalivahdin pestit olivat pitkälti jo täytetty. — Tiesin, että viime kauteni oli sen verran rikkonainen, että niillä näytöillä on aika vaikea päässä liigaan kunnolliseen rooliin. Tarkoitukseni oli lähteä hakemaan peliaikaa jostain. Sitten soitti Ketterän maalivahtivalmentaja Petteri Koskinen ja kysyi, kiinnostaisiko Imatra. — Olemme tuttuja jo SaiPa-ajoilta. Sanoin, että olen avoin kaikille ehdotuksille. Neuvottelut alkoivat, viestit ja puhelut lentelivät. Syntyi sopimus, jonka osana Myllyniemi saa myös jääkiekon ulkopuolisen työpaikan Ketterän yhteistyökumppanilta. Jääkiekkouransa ohessa Myllyniemi on vuodesta 2009 alkaen pyörittänyt omaa yritystään, joka tuo maahan puukomposiittituotteita. Samaan alaan liittyvää työpaikkaa tarjottiin Myllyniemelle Etelä-Karjalan suunnalta jo vuosi sitten. — Silloin kieltäydyin. Nyt tähän järjestelyyn tuli mahdollisuus, kun olen jatkossa siellä pelaamassa. Myllyniemi perusti yrityksensä aikoinaan jääkiekkouransa jälkeistä aikaa ajatellen. Se ura on yhä pahasti kesken. — Missään nimessä tarkoitukseni ei ole alkaa jäähdytellä. Minulla on kova halu näyttää ja päästä takaisin liigaan. Tavoitteena uurastuksen ulosmittaus Ketterässä Viime marraskuussa Myllyniemi tuurasi HIFK:ssa loukkaantunutta Niklas Bäckströmiä ja palasi kevättalvella Helsinkiin loppukaudeksi. Myllyniemi pelasi HIFK:ssa kolme liigaottelua ja voitti ne kaikki, mutta valtaosa ajasta kului uurastaessa maalivahtivalmentaja Jan Lundellin kanssa. Kaksikko teki kaikkensa, jotta Myllyniemi olisi tarvittaessa valmis hyppäämään kaukaloon pelituntuman puutteesta huolimatta, jos tilanne niin vaatisi. — Teimme Lundellin kanssa tosi pitkiä päiviä. En vain päässyt ulosmittaamaan tekemäämme työtä siellä. Ketterässä Myllyniemellä on tilaisuus nähdä, kuinka paljon viime kauden puurtaminen on vienyt häntä urheilijana eteenpäin. — Samalla voin näyttää, että minulla on yhä mahdollisuuksia pelata ylhäällä. Myllyniemelle on tärkeää, että Ketterä-sopimus antaa hänelle jälleen rauhan keskittyä ja pelata yhden ja saman joukkueen kanssa. — Viime kausi oli aika raastava, vaikka pelithän menivät ihan hyvin. Silti melkein jokaisessa pelissä edessäni oli uusi joukkue. Siihen päälle kaikki edestakaiset matkat ja muut. SaiPasta tuttu kaksikko Ketterän selkärankana Ketterä palaa Suomen toiseksi korkeimmalle sarjatasolle 20 vuoden tauon jälkeen. Myllyniemi ja hänelle jo SaiPasta tuttu joukkuekaveri Jarno Lippojoki ovat imatralaisjoukkueen ainoat yli 30-vuotiaat pelaajat. Ketterä toivoo Myllyniemen lujittavan joukkueen selkärankaa persoonallaan, tiedoilla ja taidoillaan. Mestiksen vaatimuksien omaksuminen Suomi-sarjan jälkeen ottaa Ketterältä väistämättä aikansa. — Jokapäiväinen arjen työnteko pitää opetella, mistä itselläni on aika pitkä kokemus. Toivottavasti pystyn antamaan joukkueellemme paljon myös sillä saralla, ja muutenkin kaikessa toiminnassa myös kaukalon ulkopuolella. SaiPassa Myllyniemi pelasi ennen keltamustien viimeisimmän menestysjakson alkua. — Ne olivat hyviä vuosia ja liigaurallani ensimmäiset, kun sain paljon pelejä ja kannoin enemmän vastuuta. Tietenkin sielläkin oli vaikeita hetkiä, eikä se pelkkää ruusuilla tanssimista ollut. Kesken kolmannen SaiPa-kautensa Myllyniemi siirtyi Lahden Pelicansiin ja nousi sittemmin sen ykkösvahdiksi Kai Suikkasen ja Hannu Aravirran alaisuudessa. — Lappeenrannan-vuodet olivat iso asia itselleni ja uralleni. SaiPassa tuli hyvin peliaikaa, joka kasvatti minua paljon Lahden-aikaan, jolloin vastuunkantoa ja menestyspaineita oli vielä enemmän. Myllyniemi näkee edessään olevan vielä paljon hyviä pelivuosia. — Pystyn ottamaan askeleen takaisin liigaan tai vielä pidemmälle, mutta yksi askel kerrallaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/09/Jere%20Myllyniemi%20ulosmittaa%20Ketter%C3%A4ss%C3%A4%20HIFK-ajan%20uurastusta%3A%20%E2%80%9DMinulla%20on%20kova%20halu%20n%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%20ja%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%20takaisin%20liigaan%E2%80%9D/2017122352178/4