Etelä-Saimaa: Imatran ajojen kännykkäsovelluksen uusi versio on ladattavissa — viime vuonna sovellusta ladattiin yli 8 000 kertaa Imatran ajojen yleisöä varten laadittiin viime vuonna älypuhelinsovellus. Nyt kännykkäsovelluksen uusi versio on ladattavissa. Imatran ajojen tiedotteessa kerrotaan, että uusitun sovelluksen ulkonäkö ja toiminnot eroavat jonkin verran viimevuotisesta. Sovelluksen päävalikko on aiempaa käyttäjäystävällisempi ja lisäksi applikaation sisältö on päivitetty tämän vuotista kilpailua varten. Esimerkiksi ajajien kuvat on lisätty tarjontaan. Lisäksi sovelluksen kautta voi seurata kisaradion lähetyksiä. Imatran moottorikehon puheenjohtaja Sami Backman kertoo tiedotteessa, että sovelluksen periaate säilyy kuitenkin samana. — Tämä sovellus on erittäin hyvä palvelu yleisölle. Se on tervetullut lisä yleisöpalveluihimme. Backman kertoo sovelluksen saaneen viime vuonna pelkästään positiivista palautetta. — Sovellus sai alkunsa Imatran kaupungin toimesta ja IMK oli tavallaan sovelluksen pilottikohde. Tarkoitus on, että tätä samaa pohjaa tullaan käyttämään jatkossa muissakin yleisötilaisuuksissa. Olemme IMK:ssa kiitollisia siitä, että saamme olla lanseeraamassa tätä sovellusta, Backman sanoo. Hänen mukaansa Imatran ajot -sovellusta ladattiin viime vuonna yli 8 000 tuhatta kertaa. Sovellus on ladattavissa Android- ja Apple-laitteille. Uusi versio latautuu automaattisesti suurimmalle osalle viimevuotisen sovellusversion käyttäjille. Osa sovelluksen käyttäjistä joutuu kuitenkin lataamaan sen uudelleen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/09/Imatran%20ajojen%20k%C3%A4nnykk%C3%A4sovelluksen%20uusi%20versio%20on%20ladattavissa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89viime%20vuonna%20sovellusta%20ladattiin%20yli%208%E2%80%89000%20kertaa/2017522350242/4