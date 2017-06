Helsingin lentonäytökseen odotetaan jopa 100 000 katsojaa — katso suora lähetys täältä

Kuva: Simon Chapman/AOP

Helsingissä järjestetään perjantaina suuri lentonäytös. Paikalle odotetaan jopa 100 000 katsojaa.

Perjantain ohjelmassa on viisi tuntia ilmailuaiheisia näytöksiä, joiden joukossa nähdään hävittäjiä kuten amerikkalainen Super Hornet, monikansallinen Eurofighter Typhoon ja ruotsalainen Gripen.



Eräs ohjelmiston odotetuimmista numeroista on Britannian Kuninkaallisten ilmavoimien taitolentoryhmä Red Arrows.



Red Arrows on eräs maailman tunnetuimmista taitolentoryhmistä. Se aloitti toimintansa vuonna 1965, ja on historiansa aikana antanut yli 4 800 lentonäytöstä yhteensä 57 maassa.



Helsingissä yhdeksän Hawk-harjoitushävittäjän muodostama Red Arrows esittää koko 19 erilaisen temppunsa lento-ohjelman kello 18.55.



Lisämielenkiintoa erilaisten hävittäjien näytökselle tuo se, että Ilmavoimat on valitsemassa käyttöönsä uutta hävittäjätyyppiä. Viidestä tarjokkaasta kolme nähdään perjantaina Helsingissä. Varsinaiset tarjouspyynnöt lähtevät ensi vuoden keväällä. Lopullinen valinta tehdään vuonna 2021.



Tarjouskilpailuun osallistuvat BAE Systemsin Eurofighter Typhoon, Dassault Aviationin Rafale, Saabin Gripen, Boeingin Super Hornet ja Lockheed Martinin F-35.



Perjantain ohjelmassa mukana on myös Suomen Ilmavoimien taitolentoryhmä Midnight Hawks, joka nimensä mukaisesti lentää Hawk-suihkuharjoituskoneilla.



Sotakoneiden lisäksi taivaalla nähdään esimerkiksi Finnairin uusi matkustajakone Airbus A350, varjoliitoesitys ja vesikoneiden paraati ja laskeutuminen.



