Uutinen

Etelä-Saimaa: Halvat lääkkeet netistä voivat vaarantaa terveyden – tuoteväärennösten kiinni saaminen yhä vaikeampaa Tuoteväärennösten kuljetus Suomen ja Venäjän rajalla on hiljentynyt. Rajan yli liikkuu enää hyvin vähän väärennöksiä. Aiemmin tuotteita liikkui Kotkan sataman ja Vaalimaan kautta, ja kuljetukset pystyttiin tarkastamaan molemmissa paikoissa. Nyt väärennökset kulkevat pienissä erissä postin ja nettikaupan välityksellä. Sen vuoksi niitä on entistä hankalampaa saada kiinni, kertoo tulliylitarkastaja Lasse Ryyttäri. — Nuijamaalla ja Kotkassa on ollut muutamia yksittäistapauksia. Esimerkiksi väärennettyjä auton varaosia ja airbageja on löytynyt, kertoo Ryyttäri. Maailman anti-piratismijärjestö GACG palkitsi Ryyttärin tällä viikolla hänen toiminnastaan tuoteväärennösten vastaisessa työssä. Tuoteväärennökseksi tavara määritellään silloin, kun se käyttää jonkin tunnetun merkin tavaramerkkiä, mutta sisältö saattaa olla mitä tahansa. Ryyttärin mukaan Tulli ei keskity yksittäisten matkustajien piraattituotteiden valvontaan. Tuoteväärennösten tuominen omaan käyttöön ei ole rikollista, vaikka Ryyttäri ei sitä suosittelekaan. Rangaistavaa siitä tulee, jos väärennöksiä tuodaan kaupallisissa tarkoituksissa. Väärennösten suurimmat ongelmat liittyvät juuri sisällön vaaroihin. Halpa, netistä tilattu verenpainelääke ei sisällä välttämättä ollenkaan vaikuttavaa ainetta. Väärennetyissä tupakoissa häkäpitoisuudet ovat yleensä kymmenkertaisia aitoihin verrattuna. — Lääkeväärennösten määrä on kymmenessä vuodessa kasvanut valtavaksi. Maailmalla jopa kolmannes lääkkeistä on väärennöksiä. Väärennökset aiheuttavat myös välillisiä kuolemia, jos ihminen lääkitsee sairauttaan väärennetyllä, tehottomalla lääkkeellä. Terveysriskien lisäksi tuoteväärennökset myös vähentävät verotuloja. — Tuotemerkkien haltijat ovat kaikki veroa maksavia yrityksiä. Lisäksi väärennöksillä tehtävä raha yleensä menee muun rikollisuuden tukemiseen, Ryyttäri sanoo. Väärennöksiä saadaan kiinni tarkkailemalla tietyistä maista kulkevaa lento- ja postiliikennettä. Väärennösten alkuperämaa on useimmiten Kiina. — Etsiminen perustuu käsipareihin, mutta tekniikka helpottaa työtä. On olemassa esimerkiksi ohjelmia, jotka netin kautta ostaessa ilmoittavat, että olet ostamassa väärennettyä tuotetta. Suurimmaksi osaksi väärennösten kiinni saaminen on Ryyttärin mukaan kuitenkin edelleen raakaa työtä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/09/Halvat%20l%C3%A4%C3%A4kkeet%20netist%C3%A4%20voivat%20vaarantaa%20terveyden%20%E2%80%93%20tuotev%C3%A4%C3%A4renn%C3%B6sten%20kiinni%20saaminen%20yh%C3%A4%20vaikeampaa/2017122346088/4