Yhden päivän myyntipaikka Lappeenrannan Satamatorilla maksaa 45 euroa Lappeenrannan Satamatorin myyntipaikan päivämaksu on 45 euroa, mikä on torikauppias Simo Vartiaisen mukaan karkottanut satunnaiset myyjät lähes tyystin. — Käsityöläiset saavat myydä tuotteitaan kauppatorilla ilmaiseksi, mutta siellä myyntiaika on vain kahteen iltapäivällä. Satamatorilla saisi myydä koko päivän, mutta kallis päivämaksu ei houkuttele myyjiä paikalle. Lappeenrannan toripaikkojen hinnat nousivat vuonna 2014. Tuolloin satamatorin kesäkauden myyntipaikan hinta nousi 380 eurosta nykyiseen 760 euroon. Satamatorin myyntipaikkojen vuokraajat seisottivat kaupungin mukaan ruutuja tyhjillään ennen hinnankorotusta. Uusilla hinnoilla pyrittiin motivoimaan kauppiasta käyttämään paikkaansa useammin. Hintojen korotuksia perusteltiin muun muassa sillä, että Lappeenrannan toripaikat olivat ennen hinnankorotusta olleet halvempia verrattuna muun maan hintoihin. Lisäksi kun hintoja oli korotettu edellisen kerran vuonna 2010, niihin oli tehty vain arvolisäverokorotus. — Toreja koskee sama taloudenpidon sääntö kuin muitakin kaupungin laitoksia, eli toiminnasta aiheutuvat kulut on saatava katettua tuloilla. Hintojen korotuksella päästiin tilanteeseen, että toreista syntyneet kulut saatiin maksettua myyntipaikkojen tuotoilla, Lappeenrannanvt. elinvoima ja kehitysjohtaja Pasi Leimi sanoo.

