Etelä-Saimaa: Voltin avajaisesityksessä on mukana kolme lappeenrantalaislähtöistä nuorta, joille sirkustaiteesta tulee ammatti Lasten- ja nuorten kulttuuritapahtuma Voltti alkaa tänään Lappeenrannassa sirkuksella. Luvassa on akrobatiaa, tanssia ja tasapainoilua, kun lahtelaisen koulutuskeskus Salpauksen sirkusartistikoulutuksen toisen vuosikurssin opiskelijat avaavat tapahtuman SOMEthing-sirkusesityksellä. Avajaiset alkavat Lappeenrannan urheilutalossa tänään kello 18. Esityksessä on mukana kolme 20—21-vuotiasta kotikentälleen palannutta taituria. Anselmi Kaisanlahti, Oskari Jauhiainen ja Sini Napari ovat Taidekoulu Estradin ja Sirkus Tuikun kasvatteja. Kaiken kaikkiaan esityksessä on mukana koko 15:n sirkusopiskelijan vuosikurssi. Meemejä sirkuksen keinoin SOMEthing on sirkusesitys, jossa on mukana myös draamallisia elementtejä. Siihen on ammennettu nimensä mukaan juttuja sosiaalisesta mediasta, eli somesta. — Mitä siitä uskaltaa paljastaa? Olemme hyödyntäneet paljon internetin meemejä, kertoo Anselmi Kaisanlahti. Työryhmä on esittänyt SOMEthingiä pääsiäisen alla Lahden kaupunginteatterissa ja toukokuun alussa Salpauksen Kukkofestivaaleilla. Kaisanlahti odottaa innolla Voltti-festareita. Hän on kurssikavereineen paikalla kaikki neljä päivää. — Olemme kaupunginteatterissa ja kaupungintalossa auttamassa nuorisosirkuslaisia, kun he esittävät omia esityksiään. Festivaaleilla on myös kansantanssin ja teatterin harrastajia. Yhteensä kaupunkiin saapuu yli 1 000 lasta ja nuorta. Kaisanlahdesta on hienoa, että eri kulttuurialojen harrastajat järjestävät yhteisen tapahtuman. — Meillä on mahdollisuus jutella muiden lajien harrastajien kanssa ja miettiä, mitä muiden jutuista voisi saada omaan harjoitteluun. Ammatikseen sirkusta opiskeleva Kaisanlahti ei ole ehtinyt seurata juurikaan, mitä hänen alansa harrasterintamalla tapahtuu. — On hienoa nähdä, mitä seuraavat sukupolvet tekevät. Puusepästä sirkustaitelijaksi Kaisanlahti kokee löytäneensä sirkuskoulutuksesta oman paikkansa. — Kaksi vuotta on mennyt tosi nopeasti. Kouluun on aina kiva mennä. Peruskoulun jälkeen Kaisanlahti kouluttautui sekä ylioppilaaksi että puusepäksi. Ammattiin opiskelevien taitaja-kisoissa hän voitti Suomen mestaruuden huonekalupuuseppä-sarjassa. Voltin avajaisparaati starttaa Marian aukiolta to klo 17.30. Sirkusesitys SOMEthing virallisissa avajaisissa Lappeenrannan urheilutalossa to 8.6. klo 18. Lue koko uutinen:

