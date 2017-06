Uutinen

Etelä-Saimaa: Veneellä paenneet asevarkaat saatiin kiinni Pyhtäällä — torstaisessa etsintäoperaatiossa oli mukana myös rajavartioston erikoiskoulutettu yksikkö Imatralta Pyhtään torstainen etsintäoperaatio oli poliisin, meri- ja rajavartioston sekä Puolustusvoimien laajamittainen ponnistus. Aseita ja veneitä varastaneita miehiä oli etsimässä virkavaltaa Helsingistä Imatralle asti. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen Kaakkois-Suomen poliisista sanoo, että operaatioon panostettiin, sillä rikos oli vakava. — Me olemme yhtä suurta ja samaa poliisilaitosta Kaakkois-Suomessa, ja koko Etelä-Karjalan resurssit ovat käytettävissä. Kun on näin vakava rikos kyseessä, siihen on mahdollista reagoida. Tarkkoja henkilömääriä Heinonen ei lähde arvioimaan, mutta operaatiossa oli mukana poliisin Helsingin valmiusyksikön töissä ollutta henkilöstöä sekä rajavartiolaitoksen erikoiskoulutettu yksikkö Imatralta. Lisäksi helikoptereita oli niin merivartioston kuin puolustusvoimienkin puolelta. Pyhtään Lököressä illalla noin seitsemältä tavoitetut parikymppiset miehet olivat varastaneet Haminan Hylksaaressa sijaitsevasta kesäasunnosta asekaapin, jossa oli kymmenkunta metsästysasetta. Lisäksi he varastivat kolme venettä. Lököressä kiinniotettujen kolmen miehen lisäksi poliisi sai kiinni neljännen miehen Haminan Vilniemestä. — Heillä oli ollut nämä veneet, joista yksi tuhoutui tulipalossa iltapäivällä. He olivat hajautuneet kahteen suuntaan siten, että toisessa veneessä oli kolme ja toisessa yksi mies, Heinonen kertoo. Kiinniotettuja on puhutettu illan aikana lyhyesti, mutta tarkemmat kuulustelut aloitetaan perjantaina. Varastetut aseet ovat poliisin hallussa, mutta kaappi on vielä hukassa. — Vielä ei ole mitään kerrottavaa siitä, miksi tällaiseen toimintaan on ryhdytty. Esitutkinta käynnistyy välittömästi, ja pyrimme muun muassa vielä selvittämään sitä, missä asekaappi mahtaa olla. Se on jäänyt miehiltä jonnekin matkan varrelle. Saman miesporukan epäillään murtautuneen muihinkin veneisiin keskiviikon ja torstain välisenä yönä etenkin Neuvottoman suunnalla Haminassa.

