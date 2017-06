Uutinen

Etelä-Saimaa: Valtaosa nostureista jätti määräaikaistarkastuksen väliin, kuudesta ilmoitus poliisille Helena Rissanen Lappeenrannassa ja Imatralla tarkastettiin toukokuun puolivälissä kuljetusajoneuvojen nostimia ja nostureita. 32 tarkastetusta ajoneuvosta vain kaksi selvisi puhtain paperein. Kuudessa ajoneuvossa nostimen tai nosturin kuntoa ei ollut tarkastettu moneen vuoteen. Näissä laiminlyönti katsottiin niin merkittäväksi, että työsuojeluviranomainen teki asiasta ilmoituksen poliisille. — En hirveästi hämmästynyt tulosta. Meillä oli tiedossa, että valvontatarkastuksia ei oltu tehty pitkään aikaan, työsuojelutarkastaja Ari Pulli Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (AVI) sanoo. Tehoiskussa tarkastettiin pääsääntöisesti pyöreän puun kuormauksessa ja lastauksessa käytettäviä ajoneuvoja. Pulli arvioi, että tarkastusten laiminlyönti johtuu välinpitämättömyydestä, ei tietämättömyydestä. — Normaali vuotuinen tarkastus maksaa 350—500 euroa. Sen verran säästää, kun jättää tekemättä. Tarkastamattoman nosturin käyttö on kielletty. Valvonta on tietysti vaikeaa, koska yrittäjät ovat metsässä, eikä tarkastaja pysty siellä perässä kulkemaan. Ongelmia kuitenkin seuraa, jos viranomaisen huomautus on päällä ja jotain sattuu. Ainakin vakuutusyhtiön kanssa tulee vaikeuksia. Sama tilanne koko maassa Etelä-Karjalassa pyöreän pöllin kuljettajia on erityisen paljon. Pulli ei kuitenkaan usko, että tarkastuksiin suhtauduttaisiin muualla Suomessa paremmin. — Ilmeisesti tilanne on yhtä huono koko maassa. Tarkastusten tekeminen on nykyisin yrittäjän itsensä vastuulla. Aiemmin katsastusviromainen puuttui tilanteeseen. Pullin mukaan viat nostimissa ja nostureissa voivat olla kohtalokkaita. Kuolemaan johtaneita tapaturmiakin on sattunut. — Kuljettaja on nykyisin 3—4 metrin korkeudessa kopissa. Jos sieltä kyljelleen romahtaa, huonosti käy. Köpelösti käy myös, jos kourassa oleva kuorma putoaa, kun laitteisto pettää, ja joku jää alle. Nostureita on tänäkin keväänä nähty paljon myös veneenlaskussa. — Jos nosturi pettää vaikka hienon huvipurren siirrossa, vahinko voi olla suuri. Harmaan talouden torjuntaa Pullin mukaan tehotarkastukseen lähdettiin tapaturmariskin pienentämiseksi, mutta kyse on myös harmaan talouden torjumisesta. — Maksullisia tarkastuksia laiminlyömällä ei pitäisi saada kilpailuetua. Maksullisia tarkastuksia laiminlyömällä ei pitäisi saada kilpailuetua. Kuormausnostureiden määräaikaistarkastukset on suoritettava vuoden välein ja perusteellinen määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Jos tarkastus on ollut tekemättä useammalta vuodelta, AVI tekee ilmoituksen poliisille työsuojelurikkomuksesta. Poliisi ratkaisee, antaako sakon. Helena Rissanen Lue koko uutinen:

