Etelä-Saimaa: THL: suomalaiset perheet tyytymättömiä imetysohjaukseen – Lappeenrannassa ohjausta parannetaan jatkuvasti Onnistunut imetys kaipaa tuekseen nykyistä parempaa ohjausta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän kyselyn mukaan suomalaiset perheet olivat pääosin tyytyväisiä synnytyssairaaloiden palveluihin, mutta imetysohjaus koettiin heikoksi. Kyselyn tulokset julkistettiin toukokuun lopussa. — Ei kyllä hyvältä kuulosta. Toivoisin, että jos tutkimus tehtäisiin meillä, tulokset olisivat myönteisemmät. Meillä asiat ovat kuitenkin hyvällä mallilla, sillä ohjaukseen on aikaa, sanoo kätilö Marjo Sinkko. Sinkko on Etelä-Karjalan keskussairaalan imetysohjaajakouluttaja ja työskentelee sairaalan synnytysvuodeosastolla. Hänen mukaansa sairaalassa on ollut noin puolitoista vuotta käytössä Vanhemmat vahvasti mukana -ohjelma. Sen myötä sairaalassa on lisätty vanhempien ohjausta ja perheiden yksilöllistä huomioonottamista. — Olemme keränneet palautetta, ja sen mukaan meillä saadaan hyvää imetysohjausta. Myös lappeenrantalaisten äitien mielestä ohjaus Etelä-Karjalan keskussairaalassa on ollut riittävää. — Tuntuu, että ohjaukseen kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota, sanoo Anu Välimaa. Välimaa on yksi Imetyksen tuki -yhdistyksen kurssittamista äideistä, jotka pitävät Lappeenrannassa imetyksen vertaistukiryhmää. Välimaa, Milla Ylönen ja Johanna Kaipia kertovat, että imetys ja siihen liittyvät pulmat ja kysymykset muuttuvat lapsen kasvun myötä. Siksi tukea tarvitaan myös sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Yhdistys järjestää vertaistukiryhmien lisäksi neuvontaa myös puhelimitse ja netin välityksellä. Ylösen mukaan ryhmän etu nettineuvontaan nähden on vertaistuen lisäksi se, että imetysotteen tarkistaminen ja imetysasentojen neuvominen on kasvokkain helpompaa. Imetysohjauksessa käydään läpi otteiden lisäksi esimerkiksi sitä, miten vauva ilmoittaa nälästään ja miten rintoja kannattaa hoitaa. Ohjausta annetaan sairaalassa myös niille äideille, jotka eivät voi tai halua imettää. — Rinnat ja vauvat ovat erilaisia, sanoo kätilö Marjo Sinkko. Myöhemmin imettäjää voi mietityttää esimerkiksi se, miksi vauva raivoaa rinnalla tai mikä on normaali imemisen määrä. Hyvin imetysohjauksen hoitava sairaala voi hakea WHO:n ja Unicefin kehittämää vauvamyönteisyyssertifikaattia. Tällä hetkellä se on Suomessa vain neljällä synnytyssairaalalla. Synnytys- ja naistentautien yksikön esimies Tuija Suokas kertoo, että Etelä-Karjalan keskussairaala aikoo hakea sertifikaattia, mutta ajankohdasta ei olla vielä päätetty. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa suositellaan täysimetystä kuuden kuukauden ikään asti ja imetyksen jatkamista sen jälkeen muun ravinnon ohella yksivuotiaaksi tai pidempään. Tällä hetkellä Suomessa imetetään keskimäärin seitsemän kuukautta, josta vain 1,4 kuukautta täysimetyksenä.

