THL etsii uutta sovittelijaa Kaakkois-Suomeen, hakuilmoitus julkaistaan perjantaina

Kuva: Lukas Pearsall

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL etsii uutta sovittelupalvelun tuottajaa Kaakkois-Suomen sekä Länsi-Uudenmaan alueille. Hakuilmoitus julkaistaan huomenna perjantaina THL:n nettisivuilla, sekä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Uuden palveluntarjoajan haku kestää elokuun loppuun. Uusien palveluntuottajien on määrä aloittaa toimintansa alueilla 1.1.2018.

Tähän mennessä sovittelutoimintaa Kaakkois-Suomen ja Länsi-Uudenmaan alueilla on järjestänyt Nummelassa kotipaikkaansa pitävä Yöjalka ry. Sen toiminta alkoi jo 1990-luvulla.

THL irtisanoi sopimuksensa Yöjalan kanssa toukokuun lopussa. Yöjalka on tiedottanut sovittelijoilleen, että THL on purkanut sopimuksen molemminpuoliseen luottamuspulaan vedoten.



Rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnan järjestämisvastuu siirtyi aluehallintovirastoilta THL:lle vuoden 2016 alussa sovittelulain muutoksen myötä.