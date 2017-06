Uutinen

Etelä-Saimaa: Realisti ottaa reissuun matkavakuutuksen — korvausta haettaessa voi tulla ikävä yllätys Suomalaisista 30 prosenttia kertoo matkustavansa ilman henkilövahinkoja korvaavaa matkavakuutusta. 43 prosenttia on varma tai ainakin melkein varma siitä, ettei tarvitse matkavakuutusta, koska Suomen valtio pitää omistaan huolta ulkomaillakin. Se on täysin väärä usko. Suomen valtio ei tuo sinua ilmaiseksi kotimaahan, vaikka olisit ruumis saati sitten siinä tilanteessa, että osoitat vielä elonmerkkejä. Suomen valtio tai joku muu EU-maa kyllä auttaa sinua, jos sairastut ulkomailla, mutta valtio olettaa, että sinä tai omaisesi maksavat kulut. Jos rahaa ei ole eikä kukaan suostu sinua auttamaan, valtio tosiaan voi lainata sinulle rahat paluulippuun, mutta perii lainansa takaisin vaikka ulosmittaamalla. Yli puolella jatkuva matkavakuutus Matkavakuutus ei ole pakollinen, mutta jos matkustaa, on järkevää vakuuttaa itsensä. Joka toinen suomalainen tekeekin niin. 56 prosentilla suomalaisista on jatkuvasti voimassaoleva matkavakuutus. Mitä korkeampi koulutus ja mitä suuremmat tulot, sitä todennäköisemmin suomalaisella on jatkuva matkavakuutus. Eritoten seniorisuomalaiset ostavat matkavakuutuksen herkästi. Jos sairastuu vakavasti tai vammautuu onnettomuudessa ulkomailla, hoitokulut nousevat nopeasti kymmeniin tuhansiin euroihin, jopa satoihin tuhansiin. Yllätys, vakuutus ei korvaakaan kaikkia kuluja Mikäpä on sairastellessa, kun vakuutus korvaa. Paitsi, että se ei aina korvaa. Jos matkailija on sairas jo lähtiessään, matkavakuutus korvaa vain sairauden odottamattoman ja äkillisen pahenemisen aiheuttaman ensiavun tarpeen. Jos migreenikohtaus iskee lentokoneessa tai astma alkaa ahdistaa kesken luontoretken, matkavakuutus ei todennäköisesti korvaa hoidosta senttiäkään. — Matkailijat ovat usein yllättyneitäkin siitä, että vakuutukset korvaavat rajoitetusti olemassa olevien sairauksien pahenemisesta aiheutuneita kuluja, vahvistaa vakuutusasiantuntija Katja Lappi FINE:stä. Jos sairastuminen tai tapaturma aiheuttaa tarpeen pitkään jatkuvaan hoitoon matkan jälkeen, matkavakuutus ei näitä kuluja korvaa. Kadonneista matkatavaroista eniten kiistoja Matkatavaravakuutuksissa asiakas ja yhtiö kiistelevät Lapin mukaan tavallisimmin siitä, miten matkatavara katosi. Asiakkaan mielestä tavara varastettiin, mutta vakuutusyhtiö epäilee, että se pikemminkin hävisi. Matkavakuutuskorvauksista valitettiin viime vuonna 410 kertaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEen. Matkavakuutukset eivät ole vakuutusriidoista yleisimpiä. Lähes kolme kertaa useammin asiakkaan ja yhtiön käsitykset oikeudenmukaisesta korvauksesta eroavat kotivakuutuksissa. Lähteet: Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE, Finanssialan keskusliitto, ulkoministeriö. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/08/Realisti%20ottaa%20reissuun%20matkavakuutuksen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89korvausta%20haettaessa%20voi%20tulla%20ik%C3%A4v%C3%A4%20yll%C3%A4tys/2017122345448/4