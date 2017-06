Uutinen

Etelä-Saimaa: Rajalle odotetaan ruuhkia viikonloppuna Venäjän kansallispäivän takia Venäjän ja Suomen välisen rajaliikenteen odotetaan ruuhkautuvan tulevana viikonloppuna. Venäjällä juhlitaan kansallispäivää 10.—12. kesäkuuta, minkä arvioidaan näkyvän rajanylitysliikenteessä perjantaista alkaen, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartiosto tiedotteessaan. Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnan toimistoupseeri Henri Takkinen kertoo, että kaikilla rajanylityspaikoilla on varauduttu liikennemäärien kasvuun. Eniten ylittäjiä odotetaan Nuijamaalle. Hänen mukaansa kiireisin päivä Suomeen päin on lauantai, ja paluuliikenne painottuu todennäköisesti maanantaille. Takkinen kehottaa rajan yli aikovia varautumaan matkaan pitkällä pinnalla. — Ei kannata kovin tiukalla aikataululla lähteä liikenteeseen. Rajaliikenne on kasvanut eniten Nuijamaalla Rajanylitysliikenne on kokonaisuudessaan kasvanut. Alkuvuonna (tammi—huhtikuussa) rajaliikenne kasvoi 12 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Eniten kasvua oli Nuijamaalla ja Vainikkalassa. Vaalimaalla kasvu ei vielä alkuvuonna yltänyt muiden ylityspaikkojen vauhtiin, mutta Takkisen mukaan ylitysmäärät ovat kesän alettua lähteneet nousuun myös siellä. Viimeksi toukokuun alussa venäläisten Voitonpäivän aikaan rajanylityksiä kertyi yhteensä noin 125 000 kappaletta. Rajaliikenne oli Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan tuolloin 25 prosenttia vilkkaampaa kuin edellisvuonna. Lue koko uutinen:

