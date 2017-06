Uutinen

Etelä-Saimaa: OP:n palveluissa häiriöitä, Etelä-Karjalan osuuspankin kassapalvelut toimivat rajoitetusti Osuuspankkien palveluja vaivaava valtakunnallinen häiriö tuntuu myös Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalan osuuspankin konttorien tietoliikenne toimii tällä hetkellä tavallista hitaammin ja kassoilla voi toistaiseksi asioida vain rajoitetusti.Tilanne on kuitenkin kohentunut sitten aamun tuntien.— Tilanne oli seis parin tunnin ajan, kunnes puolen päivän paikkeilla yhteydet alkoivat avautua, pankinjohtaja Ilona Iiskonmäki kertoo.Torstai on ollut melko hiljainen pankkipäivä, eikä Lappeenrannan konttoriin ole muodostunut ruuhkaa. Pankin henkilökunta on ehtinyt perehdyttää asiakkaita muun muassa normaalisti toimivan talletus- ja ottoautomaatin käyttöön.— Koska palvelut toimivat tänään hitaasti, laskut on voinut jättää pankkiin ja me siirrämme ne eteenpäin heti kun se on mahdollista, Iiskonmäki toteaa.Ongelmista huolimatta Etelä-Karjalan osuuspankin kaikki konttorit ovat olleet torstaina avoinna normaalisti. Helsingin Sanomien mukaan konttoreita olisi jouduttu sulkemaan ainakin Hämeenlinnassa.Häiriöitten syystä tai kestosta ei ole tietoa. Lue koko uutinen:

