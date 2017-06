Uutinen

Etelä-Saimaa: Levähippuja on havaittu Kaakkois-Suomessa Helteet ovat lämmittäneet Kaakkois-Suomen järviä, mikä on johtanut sinilevähippujen ilmestymiseen rannoilla. ELY-keskuksen mukaan pieniä määriä levää on havaittu Lappeenrannan Haapajärvessä ja Iitin Urajärvellä vesipatsaassa. Levähippuja on havaittu usein Suomenlahdella alkukesällä, joten tilanne ei ole poikkeuksellinen. Veden lämpötilan noustessa sinilevää alkaa ilmestyä järviin. Kaakkois-Suomen järvien pintalämpötilat ovat tällä hetkellä 11-14 astetta. Itäisen Suomenlahden pintavesi on puolestaan alle 10 asteista. Kaakkois-Suomen rannikolla otetuista näytteistä löytyneet sinilevähippuset ovat oletettavasti viime vuoden levää, joka on säilynyt syvemmissä vesikerroksissa talven yli ja sekoittunut keväällä pintaveteen. ELY-keskukset seuraavat alueellista levätilannetta. Ajankohtaisia tietoja löytyy Järviwiki-verkkopalvelussa, jonne voi myös tallentaa levähavainnot suoraan havaintopaikalta älypuhelimen avulla. Kaakkois-Suomen alueen levähavainnoista voi myös ilmoittaa levälinjalle puhelinnumeroon 040 767 5388 tai sähköpostiin levaseuranta.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi. Lue koko uutinen:

