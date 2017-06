Uutinen

Etelä-Saimaa: Leipomon päällikköä syytetään huolimattomuudesta työturvallisuuden varmistamisessa Fazerin Lappeenrannan leipomossa pääsiäisenä 2015 tapahtunutta ammoniakkivuotoa käsiteltiin torstaina Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii leipomopäällikölle sakkorangaistusta, koska hän ei ollut huolehtinut, että tuotanto- ja taukotiloissa olisi riittävästi ammoniakkivuodosta varoittavia laitteita. Hän ei myöskään valvonut, että alaiset noudattavat turvallisuusmääräyksiä. Syyttäjän mielestä alihankkijoiden työntekijöitä ei ollut ohjeistettu tarpeeksi esimerkiksi kemikaalivuodon evakuoinnista ja ensiavusta. Lisäksi Fazer Leipomot on syyttäjän mukaan tuomittava yhteisösakkoon. Päällikkö on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Myöhään pääsiäissunnuntaina jotkut leipomossa töissä olleet työntekijät haistoivat tuotantotiloissa voimakkaan hajun. He poistuivat rakennuksesta. Kaksi työntekijää palasi rakennukseen etsimään kahta alihankkijan siivoojaa. Leipomosta ulos kävelleet työntekijät ilmoittivat vuotoepäilystä vuoropäällikölle. Laitospäällikkö sai automaatti-ilmoituksen vuodosta ja meni leipomolle. Myöhemmin selvisi, että vuoto johtui venttiilin rikkoutumisesta. Hätäkeskukseen ammoniakkivuodosta ilmoitettiin noin tunti sen jälkeen, kun työntekijät olivat haistaneet ammoniakin. Pelastuslaitos eristi alueen. Töissä oli noin kymmenen ihmistä, jotka saivat silmä- ja hengitystieoireita ammoniakista. Heidät vietiin tarkastettavaksi Etelä-Karjalan keskussairaalaan. Syyttäjän mukaan työntekijät altistuivat ammoniakille, koska leipomon tuotanto- eikä taukotiloissa ollut ammoniakkivuodosta ilmaisevia varoitusjärjestelmiä. Puolustuksen mukaan työntekijöille oli annettu koulutusta ensisammutuksesta ja ammoniakista lokakuussa 2014. Päällikkö kertoi oikeudessa, että onnettomuuden jälkeen leipomoon on asennettu lisää ammoniakkivuodosta ilmoittavia hälytyslaitteita ja turvallisuusasioita on käyty työntekijöiden kanssa läpi. Lue koko uutinen:

