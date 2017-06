Uutinen

Etelä-Saimaa: Laturin lainaamisella kova kysyntä — Lappeenrannan keskustassa puhelimen saa yleensä lataukseen ongelmitta, asiakkaat toivovat lisää mahdollisuuksia Lappeenrantalaisella Martti Välimaalla kulkevat työt aina taskussa. Konsulttina työskentelevän miehen mukaan työt eivät katso aikaa eikä paikkaa. Niinpä hänellä on mukanaan aina kannettava tietokone ja puhelin, usein myös kannettava powerbank eli varavirtalähde. Powerbankista saa ladattua virtaa puhelimeen silloinkin kun pistorasioita ei ole tarjolla. — Powerbank kulkee mukana, koska tarvetta sille on, kertoo Välimaa. Hän on laivaravintola Prinsessa Armaadan terassilla yhdessä Jani Saarisen kanssa. — Mielestäni on nykyaikaa, että ravintola tarjoaisi pöytiin otettavat powerbankit vaikka panttia vastaan. Pieni investointi yritykselle, mutta iso hyöty asiakkaalle, Välimaa sanoo. Kysyntä kasvanut Lappeenrannan keskusta-alueen ravintoloissa ja kahviloissa saa ladata puhelimia varsin vapaasti. Soittokierroksen perusteella yleinen tapa tuntuu olevan, että puhelimia saa ladata vapaissa pistokkeissa oman laturin avulla. Sen lisäksi puhelimen voi tarvittaessa ladata yleensä tiskin takaa löytyvällä laturilla. — Aika monella asiakkaalla on oma laturi mukana. Kyseessä on yksi palvelu, jonka voimme tarjota muiden muassa, kertoo ravintolapäällikkö Terhi Kontunen Old Cock -baarista. Kontusen mukaan kyselyjen määrä on kasvanut suuresti. — Olen ollut ravintola-alalla 17 vuotta, mutta viimeisen viiden vuoden aikana laturien kyselemisen määrä on kasvanut todella paljon. Kaupunki ei suunnittele latauspistettä Lappeenrannan kaupoissa asiakkaiden puhelinten lataaminen ei ole ollut suuri ongelma. Esimerkiksi kauppakeskus Ison-Kristiinan käytävien varrella olevien istuinryhmien vieressä on latauspistokkeita, joissa omia puhelimiaan voi ladata. — Meillä ei ole juurikaan ollut häiriökäyttäytymistä. Ihmiset ohjataan käyttämään varta vasten tehtyjä latauspistokkeita. Niille on selkeä tarve olemassa, kertoo kauppakeskuspäällikkö Jukka Nieminen. Kauppakeskus Galleriassa vastaavia latauspisteitä ei ole. — Meillä ei ole olemassa virallisia latauspisteitä. Tarve sille on ollut aika pientä, kertoo kauppakeskuspäällikkö Sari Mustapää. Lappeenrannan kaupungin markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Rahman kertoo, että kaupungin tietoon ei ole tullut erityistä tarvetta puhelinten latausta varten. Hänen mukaansa kaupunki ei ole suunnittelemassa ilmaisia latauspisteitä keskusta-alueelle. Lue koko uutinen:

